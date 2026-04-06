Una discusión entre una paciente y una médica llega a los tribunales

Una discusión entre una paciente y una médico del centro de salud de La Calzada I acabó en los tribunales y con dos sentencias, una en primera instancia que condenó a la usuaria por un delito leve de coacciones y otra que, tras recurrir la decisión ante la Audiencia, la absuelve.

Los dos órganos legisladores, Instrucción 4.º y la Audiencia Provincial, concuerdan en que los hechos ocurrieron el pasado septiembre, en consulta. Las dos involucradas primero hablaron sobre una serie de temas sanitarios y que luego, entre ambas, se desencadenó un conflicto por un problema con las uñas de la paciente. Este choque hizo que la médica exigiera a la usuaria que saliera de la consulta. Ella, sin embargo, se negó, así que la médica salió de su despacho y la paciente se quedó dentro durante 20 minutos exigiendo ser atendida. Ahora bien, el Juzgado de Instrucción número 4 vio en esto un delito leve de coacciones (y condenó a la paciente a la pena de 30 días de multa con cuota diaria de ocho euros), pero la Audiencia considera que no hubo un empleo de violencia de cierta intensidad y, por ello, absuelve a la denunciada.