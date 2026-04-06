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Una discusión entre una paciente y una médica llega a los tribunales

La usuaria resultó absuelta en segunda instancia de un delito leve de coacciones

El centro de salud La Calzada I, en una imagen de archivo.

El centro de salud La Calzada I, en una imagen de archivo. / P. S.

P. P.

La Calzada

Una discusión entre una paciente y una médico del centro de salud de La Calzada I acabó en los tribunales y con dos sentencias, una en primera instancia que condenó a la usuaria por un delito leve de coacciones y otra que, tras recurrir la decisión ante la Audiencia, la absuelve.

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Los dos órganos legisladores, Instrucción 4.º y la Audiencia Provincial, concuerdan en que los hechos ocurrieron el pasado septiembre, en consulta. Las dos involucradas primero hablaron sobre una serie de temas sanitarios y que luego, entre ambas, se desencadenó un conflicto por un problema con las uñas de la paciente. Este choque hizo que la médica exigiera a la usuaria que saliera de la consulta. Ella, sin embargo, se negó, así que la médica salió de su despacho y la paciente se quedó dentro durante 20 minutos exigiendo ser atendida. Ahora bien, el Juzgado de Instrucción número 4 vio en esto un delito leve de coacciones (y condenó a la paciente a la pena de 30 días de multa con cuota diaria de ocho euros), pero la Audiencia considera que no hubo un empleo de violencia de cierta intensidad y, por ello, absuelve a la denunciada.

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