Una discusión entre una paciente y una médica llega a los tribunales
La usuaria resultó absuelta en segunda instancia de un delito leve de coacciones
P. P.
Una discusión entre una paciente y una médico del centro de salud de La Calzada I acabó en los tribunales y con dos sentencias, una en primera instancia que condenó a la usuaria por un delito leve de coacciones y otra que, tras recurrir la decisión ante la Audiencia, la absuelve.
Los dos órganos legisladores, Instrucción 4.º y la Audiencia Provincial, concuerdan en que los hechos ocurrieron el pasado septiembre, en consulta. Las dos involucradas primero hablaron sobre una serie de temas sanitarios y que luego, entre ambas, se desencadenó un conflicto por un problema con las uñas de la paciente. Este choque hizo que la médica exigiera a la usuaria que saliera de la consulta. Ella, sin embargo, se negó, así que la médica salió de su despacho y la paciente se quedó dentro durante 20 minutos exigiendo ser atendida. Ahora bien, el Juzgado de Instrucción número 4 vio en esto un delito leve de coacciones (y condenó a la paciente a la pena de 30 días de multa con cuota diaria de ocho euros), pero la Audiencia considera que no hubo un empleo de violencia de cierta intensidad y, por ello, absuelve a la denunciada.
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