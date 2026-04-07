El futuro Naval Azul se presenta el día 20 a la sociedad civil gijonesa
El inicio del proceso de participación ciudadana arranca con la exposición del plan especial por sus redactores
El Ayuntamiento espera ya el proyecto de Pymar para limpiar su parte de la zona y ultima el acto de inauguración del actual paseo
Esa comprometida mesa de participación que abrirá a toda la sociedad civil el debate sobre el diseño de Naval Azul como nuevo parque empresarial de la ciudad y nueva trama urbana en El Natahoyo arrancará el próximo día 20. Esa es la fecha prevista por el Ayuntamiento para organizar el acto en el que los redactores del plan especial de Naval Azul presenten las líneas básicas de su diseño a los grupos políticos de la Corporación pero también a representantes del entramado asociativo local. El plan especial está ahora mismo sometiéndose al proceso de evaluación ambiental estratégica simplificada. La intención del gobierno local es que el documento urbanístico pueda conseguir su aprobación inicial este mismo verano.
Entre las principales líneas definidas en el plan especial están la creación de un gran espacio público frente al mar, la ubicación del viario en el borde sur del ámbito para liberar la fachada marítima de tráfico y la generación de un continuo verde que conecte el muelle de Naval Gijón con Travesía del Mar y la calle Mariano Pola. También se plantea la ubicación de un edificio singular junto al Acuario y la protección de los elementos patrimoniales vinculados al uso de ese espacio como astillero.
Al margen de este encuentro del día 20 –fecha de la que habló el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, durante una entrevista en la cadena Ser–está la previsión de acometer a lo largo de este mes el acto oficial de inauguración del actual paseo. Un acondicionamiento del espacio para uso ciudadano que se abrió en las Navidades del año pasado pero a la que aún faltaban algunas piezas para estar completo. Además, en el nuevo paquete de ajustes presupuestarios va una partida para acondicionar una franja de terreno junto al Acuario que es municipal y que también se abriría como zona de paseo.
Y se está pendiente también de la contestación que Pymar de al requerimiento que le hizo el Ayuntamiento para que limpiara su parte de Naval Gijón. Desde Pymar se pidió un mes de plazo para poder diseñar la actuación y ese mes acaba este día 9. Tras la compra de su parte del astillero al Puerto de Gijón, el Ayuntamiento es el propietario mayoritario y como tal está impulsado el desarrollo de la zona como polo productivo, en cumplimiento de lo fijado en el Plan General de Ordenación de 2019. El Ayuntamiento ya le ha mostrado a Pymar su interés por comprar su parte. Hasta el momento sin llegar a acuerdo.
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