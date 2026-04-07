Nuevo equipos de calistenia, juegos biosaludables y pistas para cuatro parques de Gijón

A los parques de Moreda, Nuevo Roces, La Tejerona y Laviada irán los nuevos equipos deportivos y de juegos biosaludables que el servicio de Parques y Jardines de la concejalía de Medio Ambiente acaba de sacar a licitación por 202.000 euros (IVA incluido). Un contrato que se divide en seis lotes. El más caro es el lote 3, con un coste de 90.000 euros, para la nueva pista deportiva del parque de Moreda. Parque que también sumar un equipamiento para la práctica de la calistenia, con un cost estimado de 23.000 euros.

Nuevo Roces también suma una instalación de calistenia por 27.000 euros y hay una partida de 20.000 euros para instalar en el barrio juegos biosaludables, que usan las personas mayores y que cada vez se ven en más zonas verdes de la ciudad. La licitación en marcha se completa con 20.000 euros para el suministro de juegos biosaludables en La Tejerona y 22.000 para habilitar una zona estancial en el parque de Laviada. Una zona de unos 40 metros cuadrados, pensada para el encuentro de los jóvenes y que incluirá varios bancos con y sin respaldo, hamacas móviles y parasoles.

En cuanto a los equipos de calistenia, tal y como se fija en el pliego de condiciones del contrato, incorporarán un panel informativo con una muestra de los ejercicios más importantes con código QR enlazado con una ilustración animada de ejercicio y a una aplicación gratuita, disponible en iOS y Android, sin necesidad de registro, con opción de idioma en español y otros idiomas.

La pista deportiva de Moreda, que sustituye a la actual, se plantea con unas dimensiones de 13,43x23,36 metros y una altura en los laterales de al menos 2 metros. El material de la pista será metálico en todos sus elementos, laterales, fondos y porterías. Los usos deportivos previstos son para la práctica de fútbol, balonmano y baloncesto. El cerramiento tendrá sistema anti vibración y de amortiguación de ruidos en los fondos. El plazo de entrega para todos los lotes es de 45 días.