Récord de eslora en un barco portacontenedores en el puerto de Gijón con la nueva línea transoceánica a Canadá

La incorporación del puerto de El Musel a la línea "Canada Express", la primera transoceánica de su historia, ha llevado a que se bata el récord de eslora en los buques que arriban a la terminal de contenedores, con la llegada del "MSC Bhavya V", que hizo ayer escala en el puerto gijonés con sus 294,14 metros de eslora por 32,3 de manga.

El barco llegó desde el puerto de Vigo y su siguiente parada en la ruta es el de Bilbao.

Se trata de la segunda visita de este barco al puerto gijonés, ya que su primera escala la realizó a finales del pasado mes de febrero. Es uno de los barcos de mayores dimensiones de los que cubren esta línea marítima, en la que también operan otros de idéntica eslora, aunque también hay varios de menores dimensiones.

Hasta la incorporación de El Musel a la línea "Canada Express", los mayores buque portacontenedores que atracaban en el puerto gijonés rondaban los 250 metros de eslora. El carguero que ayer atracó en la terminal gijonesa supera incluso en eslora a los 275 metros del "MSC Katyayni", un buque que hizo una escala puntual en El Musel para descargar contenedores vacíos tras haber sido reparado en un puerto gallego de una avería que sufrió cuando desde México hasta Amberes. Pese a su menor longitud, el "MSC Katyayni" sigue siendo el portacontenedores de mayor capacidad que ha atracado en el puerto gijonés, debido a sus 40 metros de manga.

Vista de la terminal de contenedores de El Musel, con Gijón al fondo. / ANGEL GONZALEZ

En su escala de ayer, el "MSC Bhavya V" no entró a plena carga, algo que no permitiría el calado de la terminal de contenedores, en la que cargó y descargó unos 300 contenedores. A plena carga, este barco tiene capacidad para transportar 5.043 TEU (contenedores de seis metros o su equivalente), pero en esas condiciones no podría atracar en la terminal gijonesa cuyo calado máximo en la línea de atraque está entre los 10,80 y los 11,80 metros.

Calado

El calado no sólo limita las condiciones en las que pueden operar los buques de las dimensiones del "MSC Bhavya V", sino que otros barcos que navegan en la misma ruta, con menores dimensiones y capacidad (3.800 TEU) tampoco pueden atracar a plena carga.

La Autoridad Portuaria de Gijón está estudiando, a petición de la naviera que opera la línea, la viabilidad de aumentar el calado de la terminal, ubicada en los muelles de La Osa.

Además de la conexión directa con Canadá, la llegada de barcos mayores con esta línea también facilita el embarque de productos asturianos con destino al norte de Europa y a China y Oriente Medio a través de transbordos en el puerto de Amberes.