De La Calzada a La Pecuaria: plazas e inversion de los cuatro proyectos de aparcamientos disuasorios en Gijón

La concejalía de Infraestructuras, a través de su servicio de Obras Públicas, ha incorporado el proyecto de reforma del aparcamiento multimodal de La Calzada a su plan de desarrollo de una red de aparcamientos disuasorios en la ciudad. Un plan que a partir del próximo Pleno, salvo sorpresa, tendrá el soporte de 1.240.000 euros a través de una modificación presupuestaria para su financiación lo que supondrá poder ponerse ya manos a la obra en esa reforma y en la construcción de los comprometidos estacionamientos disuasorios pensados para la nueva área de La Pecuaria, el solar ya liberado de la nave de Flex en La Calzada y el entorno del Museo del Ferrocarril. ¿En total? Unas 650 plazas.

Por coste y número de plazas el proyecto de más envergadura es el aparcamiento pensado para La Pecuaria y que ocupará la finca que el Ayuntamiento compró hace unos meses a la Universidad de Oviedo por algo más de un millón de euros. Finca que se podrá usar como aparcamiento hasta que pase a formar parte, en una próxima fase, del parque empresarial del área. En esta zona, los técnicos de la concejalía que lidera el forista Gilberto Villoria plantean poner a disposición de los conductores un total de 330 plazas. En cuanto al desembolso económico, y fijando como unida de partida un coste de 65 euros el metro cuadrados, la estimación ronda los 600.000 euros.

Ese mismo coste por metro cuadrado se aplicará en los proyectos de Flex, con una inversión total de 265.000 euros para sacar adelante un parking de 111 plazas aproximadamente, y de la avenida de José Manuel Palacio, a la altura del Museo del Ferrocarril. En este caso, el planteamiento es de 150 plazas y una inversión total de unos 275.000 euros.

La cuarta pieza del puzle es la reforma de ese aparcamiento multimodal construido con fondos europeos cerca de la estación de tren de La Calzada y que ha tenido más de un problema desde su ejecución en 2023, sobre todo con el drenaje. Se plantean obras de mejora en las aproximadamente 54 plazas de estacionamiento habilitadas en la zona pero, además añadiendo ocho puntos de recarga, modificando el punto de acceso al servicio público de bicicletas y fijando un espacio para 24 unidades eléctricas junto al carril bici y concretando un punto de acceso al servicio de taxis para cinco vehículos. El cálculo económico de todas estas mejoras suma 100.000 euros.

Las obras de aparcamientos disuasorios se van a incorporar al presupuesto municipal de 2026 vía modificación –un trámite que arranca este jueves en comisión de Hacienda camino al Pleno– como inversiones financieramente sostenibles, que son las inversiones para las que el gobierno de España ha permitido de manera extraordinaria a los ayuntamientos utilizar el superávit del año 2024 eliminando la obligación de dedicarlos exclusivamente a amortizar deuda.

Esos 1.240.000 euros se incorporan como suplemento de crédito al presupuesto de vías públicas urbanas a petición de la Dirección General de Infraestructuras, que encabeza María López Castro. Misma tramitación que se plantea para pasar de 900.000 a 1,9 millones en la financiación de la renovación del pavimento de viales en la zona urbana, de 250.000 a 1,2 millones en el coste de la reforma del parque de Avelino Vidal en Nuevo Gijón y para dotar con un millón de euros la ejecución de la fase 3 de la plataforma única de Cimavilla, que se corresponde con 2.900 metros cuadrados de la calle Honesto Batalón.