"Hay buenas palabras, pero no un plan": el lamento del barrio gijonés de La Calzada en la enésima concentración contra los camiones

Un nuevo miércoles de lucha y reivindicación en La Calzada. Más de un centenar de vecinos acudieron a la clásica cita en Cuatro Caminos para otra protesta en aras de expresar su rechazo al continuo tráfico de camiones por el barrio, con la consiguiente petición de impulsar una alternativa en los accesos al Puerto. "La calle es lo único que tenemos; si no, ¿qué hacemos para meter presión?", reflexionó Carlos Arias, presidente de la asociación "Alfonso Camín", que promoverá unas acampadas en "homenaje" a las que hubo en los Jardines de Lázaro Cárdenas, en la década de los noventa, y en las que se pedía un vial de Jove soterrado. "La zona ha cambiado pero, aunque sea de manera simbólica, pondremos unas cuantas tiendas", afirmó Arias. La idea es hacerlo en mayo o junio.

Nueva protesta vecinal en La Calzada contra el tráfico pesado (en imágenes) / Juan Plaza

La enésima cita en Cuatro Caminos tuvo lugar días después de la charla informativa sobre los accesos a El Musel en la que participaron Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local; Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias; y Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón. Un debate al que no pudo asistir la Alcaldesa, Carmen Moriyón —en Madrid para presentar formalmente una queja ante el Defensor del Pueblo— del que los vecinos no salieron especialmente contentos. "Quedó claro que no hay nada; hay buenas palabras, pero no un plan", subrayó Carlos Arias, que lamentó que las administraciones buscan más "sacar renta política" que hallar la anhelada solución.

Como de costumbre, Cuatro Caminos fue el punto de partida de la concentración. Los asistentes bajaron entonces por la avenida Príncipe de Asturias hasta alcanzar la entrada de El Musel. Y de ahí, media vuelta. Los silbatos sonaron y cánticos habituales salieron a relucir, tales como "¡Moriyón, Barbón, solución!", "¡Puente, escucha, La Calzada está en la lucha!" o "¡Puente, tienes una carta pendiente!", este último en alusión a la misiva enviada por los vecinos al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, la cual sigue sin respuesta.

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El color naranja, muy vinculado a estas reivindicaciones contra el tráfico pesado, estuvo presente en camisetas y pancartas. Fue Loli Málaga, integrante de la Plataforma contra la Contaminación de Gijón, la encargada de leer el manifiesto. "Nuestros derechos se defienden en la calle", recordó Málaga, que lamentó que, en cuanto a los accesos portuarios, "nadie mueve ficha". "Esto va para largo", ahondó la vecina, que instó a Ayuntamiento, Principado y Ministerio de Transportes a ponerse manos a la obra. "La contaminación mina nuestra salud y nos convierte en ciudadanos de segunda", reprochó Loli Málaga. "Pedimos a las instituciones que agilicen todos los trámites y trabajen conjuntamente para solucionar de una vez este atropello a la ciudadanía; ya no valen excusas ni demoras", culminó.