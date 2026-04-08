De hogar de monjas a pisos para mujeres con menores: un proyecto para este edificio de Gijón

"Esto no tiene nada que ver con un traslado del albergue ni con el sinhogarismo. De hecho, el edificio ni siquiera lo compra la Fundación Municipal de Servicios Sociales, lo hace Patrimonio del Ayuntamiento". Guzmán Pendás, edil de Servicios Sociales, busca desligar con estas palabras el fallido y polémico traslado de usuarios del Albergue Covadonga a El Natahoyo –en concreto a dependencias del Hogar de San José durante el tiempo que duren las obras en el complejo de Sanz Crespo–de la decisión de comprar ahora en El Natahoyo un edificio que se utilizará para dar una opción de vivienda a familias. Y más en concreto a mujeres solas con menores a su cargo.

Un uso para el que aún queda tiempo. Pero lo que no se quería perder ahora era la oportunidad de comprar a buen precio el bloque de viviendas que la Congregación de las Siervas de los Pobres Hijas del Sagrado Corazón de Jesús tiene en la calle Zaragoza. Un bloque de tres alturas muy próximo a la residencia que la congregación tuvo en la avenida de Galicia, y donde había desde un dispensario hasta una guardería, y que se vendió hace años para construir viviendas. Las monjas, eso sí, no abandonaron el barrio de El Natahoyo donde se asentaron en 1950 y ahora tienen su residencia en el planta baja de un edificio del entorno del parque de Atalía.

La compra del edificio justifica la inclusión dentro de la modificación presupuestaria que se llevará al Pleno de la semana que viene de una partida de 350.000 euros. El informe de motivación de esa petición a la concejalía de Hacienda lo firma la directora de la Fundación de Servicios Sociales, Covadonga Landín, que habla de una "oportunidad estratégica para que el Ayuntamiento fortalezca su capacidad de respuesta ante la exclusión residencial. No solo asegura la continuidad de proyectos vitales para familias con menores sino que materializa el compromiso político de situar la vivienda como un derecho fundamental para la inclusión comunitaria".

Emvisa "ficha" dos viviendas de emergencia social

"Lo importante ahora era aprovechar la oportunidad que se nos presentó de comprar a buen precio y luego veremos como se gestiona", explica Pendás que vincula esta operación más al tipo de actividad que realiza la Empresa Municipal de la Vivienda ( de la que es presidente) con sus pisos para casos sociales que con el trabajo que impulsa la Fundación de Servicios Sociales en la lucha contra el sinhogarismo. Sea quien sea quien gestione esa nueva propiedad municipal el objetivo es que pueda ser una opción de vida para familias con menores y mujeres en procesos de incorporación social.

Precisamente a petición de Emvisa se incluyen en ese paquete de modificaciones presupuestarias dos partida que buscan habilitar propiedades municipales para darles un uso como vivienda. Por un lado, se impulsa la adecuación como vivienda de emergencia de un local de la calle Juan Botas –en los bloques que se construyeron como casas para maestros en La Tejerona– que dejó de tener uso como almacén hace tiempo. Para ello se piden 130.000 euros. Y en algo más de 340.000 euros se presupuesta la rehabilitación de la escuela de Roces-La Braña, ahora en ruinas, para que pueda albergar dos viviendas de emergencia social de unos 55 metros cuadrados cada una: una por planta.