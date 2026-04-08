La vicealcaldesa de San Agustín de la Florida visita el Acuario de Gijón
Arropada por el concejal de Relaciones Institucionales recorrió los espacios del Bioparc
El Acuario Bioparc de Gijón recibió ayer la visita de la Vicealcaldesa de San Agustín de la Florida, Bárbara Blonder, durante un recorrido en el que estuvo acompañada por el edil de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento, el forista Jorge González-Palacios.
Durante la visita, Blonder recorrió las distintas estancias del Bioparc y recibió información de primera mano del director, Alejandro Beneit, y de la veterinaria del Acuario, Susana Acle.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Tener 85 años y una 'analítica perfecta': 'Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal
- Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
- Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña
- Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros