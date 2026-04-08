La vicealcaldesa de San Agustín de la Florida visita el Acuario de Gijón

El Acuario Bioparc de Gijón recibió ayer la visita de la Vicealcaldesa de San Agustín de la Florida, Bárbara Blonder, durante un recorrido en el que estuvo acompañada por el edil de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento, el forista Jorge González-Palacios.

Durante la visita, Blonder recorrió las distintas estancias del Bioparc y recibió información de primera mano del director, Alejandro Beneit, y de la veterinaria del Acuario, Susana Acle.