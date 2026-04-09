Las atracciones de la Semana Negra estarán en el parking del Arbeyal para minimizar las molestias por ruido a La Calzada

Minimizar al máximo el ruido es una prioridad para los organizadores de la próxima Semana Negra, la 39 de su historia y la de su vuelta al paseo del Arbeyal donde ya estuvo en los veranos de 2009 y 2010. Una prioridad compartida con el Ayuntamiento de Gijón y que busca cumplir con una de las peticiones de los vecinos de La Calzada. Para conseguir ese objetivo las atracciones de la parte más ferial del evento se instalarán en el entorno del aparcamiento del Arbeyal.

Un área que no solo es la más alejada de la zona de viviendas que hay en las proximidades del club Santa Olaya. Además, el montículo de la cercana rotonda del Arbeyal ejercerá de barrera para que el ruido no llegue con fuerza a las viviendas de ese área de confluencia de las avenidas Príncipe de Asturias y Eduardo Castro con las calles Brasil y Ruiz. También se ha limitado la presencia de locales hosteleros con música amplificada. La previsión es que solo haya dos.

La distribución de espacios sobre la que ahora mismo se está trabajando, y que fue presentada a la asociación vecinal «Alfonso Camín de La Calzada», fija una zona de terrazas en primera línea de playa a la altura del centro de mayores, concentra la actividad hostelera en el entorno de la sede de la Empresa Municipal de Aguas aprovechando parte de la zona de paseo y jardines que se habilitó sobre el pozo de tormentas y coloca la actividad cultural con los puestos de las librerías y las carpas donde se desarrollan las exposiciones, presentaciones de libros y otras actividades culturales en la parte del paseo –tanto el interior de la zona ajardina como el que situa junto al arenal–más cercano al acceso a la playa por la calle Pachín de Melas.

En ese interés por evitar al máximo el ruido también tiene su trascendencia el hecho de que no va a haber un gran escenario para actuaciones musicales. Los únicos conciertos que la organización tiene en mente se desarrollarán en la denominada Carpa del Encuentro y en un formato casi de concierto acústico. Desde la pandemia, la Semana Negra ha ido fortaleciendo su presencia online y es pensando en esa duplicidad de públicos –los que sigan la actuación de forma presencial en el Arbeyal y los que la puedan ver a través de las redes sociales– y en la opción de ofrecer propuestas musicales que se salgan de lo habitual en eventos de calle como la organización de la Semana Negra está diseñando su propuesta musical para esta edición.

Un espacio reservado para la asociación vecinal del barrio

Otro detalle de la organización de la Semana Negra con el barrio es que se reservará un espacio para la asociación de vecinos de La Calzada, donde puedan desarrollar actividades o presentar sus iniciativas.

La Semana Negra no solo cambia de espacio. El obligado adiós a su ubicación de los últimos años en Naval Gijón –ahora reconvertido en el paseo de Naval Azul– también supone pasar de un recinto cerrado a un espacio, el del Arbeyal, totalmente abierto y donde se convivirá con la propia actividad de la playa y con la de los equipamientos de uso público que hay en la zona. Y que no son pocos, desde la sede de la Empresa de Aguas y del Instituto Oceanográfico a la Casa del Mar y el Centro de Mayores. Sin olvidar, que no muy lejos está el hospital de Jove.

Una vista de la zona ajardinada del Arbeyal, con la se de la EMA al fondo. / Pablo Solares

Esa condición de espacio abierto se tendrá muy en cuenta desde el Ayuntamiento de cara a realizar los refuerzos de limpieza que son habituales en los espacios que ha ido ocupando la Semana Negra a lo la largo del año. También se mantiene el compromiso municipal de reforzar el servicio de transporte público hacia la zona en los días del evento –que tendrá lugar del 3 al 12 de julio–y para buscar nuevos espacios de aparcamiento. Teniendo en cuenta, para empezar, que se anula el que da servicio a la playa a lo largo de todo el año. Entre las ideas sobre las que se trabaja está habilitar un área de estacionamiento en el campo del Gijón Industrial.

La distribución de los espacios y las medidas para garantizar la seguridad y la limpieza en la zona y dar alternativas de transporte público y aparcamiento fueron motivo de debate en una reunión en la sede vecinal de La Calzada a la que asistió el edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria. Y son el motivo de que el edil socialista José Ramón Tuero haya pedido la comparecencia de Villoria en la comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente de este jueves.