Más autobuses, nuevas zonas de aparcamiento y vigilancia policial para que no se invada la playa: las medidas de apoyo a la Semana Negra en el Arbeyal

El Ayuntamiento no solo reforzará las líneas de autobús que lleguen hasta el Arbeyal durante la celebración de la Semana Negra y habilitará un espacio de aparcamiento en el entorno del campo del Gijón Industrial para dar servicio a los asistentes. También electrificará la zona para evitar el ruido del uso de generadores y tener habilitado el espacio para la organización de otros eventos e intensificará la presencia policial para que, en colaboración con los equipos de seguridad de la organización, garantizar que no haya problemas en ninguno de los espacios del evento y que, además, se haga un buen uso de la playa y no se invada el espacio de arena.

Todas estas son medidas que se acometerán desde el Ayuntamiento las explicó el edil de Infraestructuras, el forista Gilberto Villoria, durante una comparecencia esta mañana en comisión. Villoria confirmó ante los representantes de los grupos políticos que, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, en el evento de este año primará la actividad cultural y que, para minimizar los ruidos a los vecinos del entorno las atracciones estarán en la zona del parking del Arbeyal.

Además, solo habrá dos locales de hostelería con música amplificada, los únicos conciertos serán los que organice la propia Semana Negra dentro de la Carpa del Encuentro y en formato acústico y se plantearán restricciones en el horario nocturno. Minimizar el ruido es una prioridad tanteo del Ayuntamiento como de los organizadores del evento.

Una zona de terrazas y solo dos locales con música amplificada

En lo que tiene que ver con la distribución de los espacios, y a partir del diseño inicial ya presentado a la asociación vecinal "Alfonso Camín", se fija una zona de terrazas en primera línea de playa a la altura del centro de mayores y se concentra la actividad hostelera en el entorno de la sede de la Empresa Municipal de Aguas aprovechando parte de la zona de paseo y jardines que se habilitó sobre el pozo de tormentas.

En la zona más próxima a las viviendas, por el acceso de Pachín de Melás, estarán los puestos de los libreros, la feria de artesanía y las carpas que acogen la actividad cultural. Allí estará también el espacio que se reserva para la asociación vecinal de La Calzada.

A la hora de justificar la elección por parte del gobierno local del Arbeyal –donde ya se celebró la Semana Negra en los años 2009 y 2010–Villoria defendió el interés del equipo de gobierno por descentralizar los eventos y llevar la cultura a todos los barrios. Pero no solo. El segundo criterio fue, sentenció Villoria, "aprovechar el impacto mediático de la Semana Negra para lanzar al mundo esa imagen de ciudad moderna en la que se ha convertido ese ámbito de La Calzada.

En el paseo del Arbeyal no solo se ubican equipamientos como la sede de la Empresa Municipal de Aguas o el Instituto Oceanográfico.

También hay importantes equipamientos sociosanitarios y educativos, tiene la vecindad del club Santa Olaya y vive un momento de explosión de edificios residenciales. "Todo esto convierte a ese espacio abierto al mar en una de las estampas más cosmopolitas de Gijón".