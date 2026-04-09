Gijón activa su protocolo por contaminación en el nivel preventivo
El Ayuntamiento mantendrá la medida hasta que cambien las condiciones meteorológicas
La situación de contaminación en Gijón ha obligado al Ayuntamiento esta mañana a activar el protocolo en su nivel 0 - preventivo. Una decisión que llega porque “desde el pasado 6 de abril de 2026 se han registrado valores elevados de partículas PM10 en la estación de medición de calidad del aire denominada EDP (en la zona oeste), que han superado los umbrales de concentración establecidos en el Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón (BOPA 24/11/2021)”.
La medida se ha adoptado por Resolución de Alcaldía tras la emisión, por parte del Servicio de Vigilancia y Calidad Ambiental de la Consejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, de un informe con fecha de hoy en el que se advierte la situación.
Añaden fuentes municipales que “si en los próximos días los valores registrados no alcanzan los umbrales de concentración y/o las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología muestran un pronóstico favorable tendente a la difusión de los contaminantes, se valorará la desactivación del Protocolo". "En caso contrario, o si se siguen registrando valores elevados de partículas, se mantendrá su activación o, si fuera preciso, se considerará la modificación del nivel de activación de éste”, señalan.
Entre otras medidas está la del riego de pavimento o el control de vehículos que transporten graneles. Para consultar todas las medidas del protocolo, en función del nivel activado, pincha justo debajo.
Protocolo de contaminación en la zona oeste de GijónProtocolo de contaminación en la zona oeste de Gijón
El Ayuntamiento de Gijón cuenta, a través de la APP MUNICIPAL GIJÓN, con un sistema de avisos a la ciudadanía para informar en los casos en los que el Protocolo de Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste sea activado, indicando el nivel de activación.
Puede accederse al mismo a través del siguiente enlace: https://www.gijon.es/app/aire
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