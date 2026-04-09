Gijón exige el cese inmediato de Nieves Roqueñí como presidenta de la Autoridad Portuaria por el accidente de Cerredo: "Hay que evitar que siga degradando las instituciones"

El portavoz del gobierno local en Gijón, Jesús Martínez Salvador, pidió esta tarde al presidente del Principado, Adrián Barbón, el cese inmediato de la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí. "El informe elaborado por los técnicos evidencia y pone negro sobre blanco la absoluta incompetencia de Nieves Roqueñí, así como una irresponsabilidad si tenemos en cuenta que ella es experta en minas. Su gestión se acerca peligrosamente a una gestión que podría denominarse corrupta y que cuesta vidas humanas", criticó el forista Martínez Salvador.

Jesús Martínez Salvador, esta tarde, en el Ayuntamiento de Gijón. / LNE

El gobierno local convocó con urgencia este jueves a los medios de comunicación para hacer pública esta petición tras conocer las claves del informe elaborado por la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas tras el accidente en la "explotación ilegal" de Cerredo, donde fallecieron cinco trabajadores en aquella aciaga mañana del 31 de marzo de 2025.

Martínez Salvador, como portavoz del gobierno local, remarcó que "estamos asistiendo a esta información con enorme preocupación". Además, puso el foco en "la implicación que tiene Nieves Roqueñí, la persona que hoy es la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, una institución clave para el futuro de esta ciudad".

Roqueñí llevó a cabo las labores de consejera de Industria desde 2023 y hasta finales de enero de 2025, cuando pasó a estar al frente del Puerto de Gijón. En su intervención de este jueves, Martínez Salvador puso el foco en que "gracias a este informa sabemos que permitió el desmantelamiento total de un servicio (el de Seguridad Minera) que tenía que velar precisamente porque no ocurrieran accidentes como el que ahora se está estudiando y que ha costado la vida de cinco personas". "Tanto su consejería como la Dirección General de Minas hicieron y deshicieron a su antojo", lamentó Martínez Salvador.

Críticas a la gestión como presidenta del Puerto

Más allá de incidir en "la responsabilidad de Nieves Roqueñí", el portavoz del gobierno local señaló que Adrián Barbón "es otro responsable". "Aún no lo hemos escuchado pedir perdón ni comparecer en la Junta. Pero, además de estas dos cosas, también tiene que someter su gobierno a una cuestión de confianza", expresó Martínez Salvador, que aseguró que "aunque todas estas cuestiones pueden parecer que son de índole autonómica, tienen una gran implicación para el concejo de Gijón". En ese sentido, remarcó que "Barbón, para quitarse de encima a Roqueñí, la puso al frente de una institución imprescindible para el futuro de Gijón con un único objetivo, el de entorpecer a Gijón". "Desde que llegó solo ha hecho una cosa, que es entorpecer e intentar paralizar un proyecto para Gijón, como es el desarrollo de Naval Azul, intentando estafar al Ayuntamiento de Gijón. Afortunadamente, gracias a la determinación de la Alcaldesa y la tenacidad y profesionalidad de los técnicos municipales, lograron evitar que se paralizara", desarrolló.

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Tras apuntar estas cuestiones, Martínez Salvador exigió a Adrián Barbón el cese inmediato de Roqueñí al frente del Puerto de Gijón. "Hay que evitar que siga degradando las instituciones. Es inadmisible que una persona que es protagonista constante en la catástrofe y cuya responsabilidad en la mayor tragedia minera de los últimos años está ya sobradamente probada continúe ni un minuto más al frente de una institución clave para esta ciudad y en cuyo desarrollo Gijón se juega buena parte de su futuro industrial", zanjó.