Un nuevo impulso al lavadero y un parque con impresionantes vistas: planes para El Muselín

Seis fueron las iniciativas que la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, presentó entre mayo y julio del año pasado en comisiones y plenos reivindicando en nombre de los vecinos del Muselín mejoras en su barrio. Pasados seis meses, los residentes no ven avances y Suárez pidió explicaciones al equipo de gobierno en la comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente. ¿Qué ha pasado con lo que pidió Podemos al equipo de gobierno para El Muselín?

El edil de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, se encargó de responder a una parte de las peticiones. Así, ante el ruego de desbrozar la zona ajardinada del entorno de los bancos públicos del barrio explicó que el área verde de titularidad municipal está "perfectamente cuidada, podada y segada" pero que hay una parte de titularidad privada que no depende de ellos. Ambas partes están separadas por un seto que de eliminarse mejoraría las vistas al mar, como piden los vecinos, pero supondria perder el resguardo del viento y la protección de seguridad frente a la pendiente del talud. "Si los vecinos quieren, lo hacemos pero creo que el resultado empeoraría la apariencia genral de la zona", aseguró el edil.

Del listado de Podemos el gobierno da por cumplidas las peticiones de instalar una barandilla en la calle La Cuestina y otra en la calle La Arena. Siguen pediente, sin embargo, dar respuesta a la petición de trasladar la parada de autobús más cerca de la entrada a El Muselín. Y en cuanto a mejorar el suelo de la pista deportiva del camino de Arnao, Pintueles volvió a recordar que es de titularidad privada por lo que el Ayuntamiento no puede actuar en ella.

A todos estos ruegos presentados en comisión, Podemos sumó una completa iniciativa plenaria que incluía lanzar un plan de rehabilitación estética de El Muselín, proporcionar al barrio una dotación adecuada de bocas de riego para garantizar la seguridad contra incendios, ejecutar obras pendientes para mejorar los accesos, ver la viabilidad de que por el barrio pase una linea de Emtusa y estudiar la posibilidad de adquirir los terrenos correspondientes a la antigua cantera adyacente a la carretera de La Campa Torres para desarrollar una zona verde y un parque infantil para el disfrute vecinal en El Muselín.

Un estudio de la EMA para bocas de riego

El tema de las bocas de riego está pendiente de un estudio de la Empresa Municipal de Aguas y ya hay actuaciones de ensanche de viales. En cuanto a comprar los terrenos de la antigua cantera para hacer un parque fue el edil de Medio Ambiente quien concretó que "es una opción que por el momento sigue en estudio pero a la que no renunciamos".

Explicó Pintueles que ya en abril de 2025 se le había planteado a la asociación de vecinos la idea de hacer allí un parque siguiendo el modelo del Mirador de la Providencia. "Un contrapunto geográfico en el oeste de la bahía gijonesa con unas impresionantes vistas al paisaje de las instalaciones portuarias e industriales de El Musel" concretó el concejal popular, que quiere involucrar en la iniciativa al Puerto, en su condición de propietario del Fuerte de Arnao y los terrenos limítrofes, tanto para sumar su suelo como para contar con su apoyo en la financiación del proyecto.

Vistas desde El Muselín. / Marcos León

Sobre la recuperación y restauración integral del lavadero de El Muselín, Pintueles reconoció que esperaban haberla tenido a finales de 2025 pero la licitación quedó desierta y tras esperar unos meses se repetirá ahora el procedimiento. Una vez adjudicado, hay un mes para comenzar las obras y luego un plazo de ejecución de 3 meses para finalizarlas.