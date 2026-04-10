Concluye el plazo que dio el Ayuntamiento de Gijón a Pymar para presentar un plan para adecentar su parcela en Naval Gijón

La pasada medianoche concluyó el plazo que dio el Ayuntamiento de Gijón a Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar) para que presentara un plan para limpiar y adecentar los terrenos y edificios de su propiedad en el suelo del antiguo astillero Naval Gijón.

Desde Pymar declinaron ayer pronunciarse al respecto. Fue Pymar quien solicitó por escrito, el pasado 20 de febrero, que el Ayuntamiento le diera más tiempo para presentar ese plan, tras haber recibido un requerimiento municipal, el 7 de febrero, en el que el consistorio le instaba a adecuar su propiedad, dándole un plazo de diez días para presentar alegaciones.

El Ayuntamiento advirtió a Pymar que le impondría una multa de 1.500 euros al mes en caso de incumplimiento. Además, desde el Consistorio se accedió a ampliar el plazo conforme a la solicitud de Pymar para que presentara el plan de obras a acometer, plazo que concluyó la pasada medianoche.

Vistas del paseo de Naval Azul en la parcela del Ayuntamiento en Naval Gijón. / ANGEL GONZALEZ

La exigencia de adecentar la zona llega en un momento en el que el Ayuntamiento ha realizado una actuación provisional en su parcela de Naval Gijón para prolongar el paseo marítimo de la zona oeste de Gijón.

Naval Azul

Paralelamente a esta petición, Ayuntamiento y Pymar mantienen abiertas negociaciones para la posible adquisición por parte del municipio de los terrenos de Pymar en Naval Gijón. El suelo del antiguo astillero está llamado a convertirse en un parque empresarial de economía azul, el proyecto denominado Naval Azul, que impulsa el Ayuntamiento.