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Hay prórroga: Gijón concede a Pymar una semana más de plazo de cara a presentar un plan para adecentar su parte de Naval

La sociedad solicitó este jueves la ampliación, a la que el Ayuntamiento ha accedido

Terrenos y propiedades de Pymar en Naval Gijón.

Terrenos y propiedades de Pymar en Naval Gijón. / Juan Plaza

Sergio García

Prórroga otorgada. El Ayuntamiento de Gijón concederá a Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar) una ampliación de una semana de plazo para que presente un plan de cara a limpiar y adecentar los terrenos y edificios de su propiedad en el suelo del antiguo astillero Naval Gijón, en El Natahoyo. Pymar presentó este jueves por la tarde una solicitud para tener esos días más de margen, petición a la que ha accedido el gobierno local. El plazo finalizaba, de hecho, la pasada medianoche.

Pymar ya había solicitado por escrito, el 20 de febrero, que el Consistorio le diese más tiempo para presentar el plan. Eso ocurrió tras recibir un requerimiento municipal, el 7 de febrero, por el cual el Ayuntamiento instaba a la sociedad a adecuar su propiedad. Le dio entonces un plazo de diez días para presentar alegaciones, advirtiendo de que le impondría una multa de 1.500 euros al mes en caso de incumplimiento.

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El Consistorio también accedió a prolongar el plazo conforme a la petición de Pymar, concluido la pasada medianoche, si bien la nueva solicitud permitirá a Pymar gozar de una semana más para presentar el plan de limpieza y adecuación. Esta exigencia va paralela al proceso de negociación que el Ayuntamiento tiene abierto con Pymar desde hace años para comprarle su parte del suelo de Naval Gijón.

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Por otra parte, el gobierno local planea acondicionar otra franja de su propiedad cercana al Acuario. La intención es comenzar en verano las obras de adecuación de la parcela, en una actuación que complementará a la realizada al otro lado de la dársena, en un paseo de Naval ya totalmente abierto a la ciudadanía. El nuevo espacio, de unos 5.000 metros de superficie, podrá "pisarse" en septiembre. Incluirá, además, tumbonas en la zona más próxima al mar.

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