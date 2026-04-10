"Cuantas menos molestias, mejor": el sentir vecinal sobre la distribución de espacios de la Semana Negra en El Arbeyal

"Cuantas menos molestias, mejor", afirmaba ayer Aristóteles Tocuyo mientras caminaba con su mujer, Lucía Fernández, por el paseo del Arbeyal. Una zona de La Calzada que acogerá este verano la Semana Negra y cuya distribución de espacios ya está perfilada, con la ubicación de las atracciones en el entorno del aparcamiento como una de las principales medidas. El objetivo de la organización, minimizar el ruido ferial. Mientras, la parte cultural estará más cerca de las viviendas. A priori, el encaje convence a vecinos y habituales del Arbeyal, quienes califican como "una buena idea" un reparto que ayude al descanso de los residentes.

Aristóteles Tocuyo y Lucía Fernández, vecinos de El Natahoyo, ven con optimismo el regreso de la Semana Negra a La Calzada. "Animará mucho al barrio e imagino que habrá movimiento en comercios, restaurantes y cafeterías", subrayó Tocuyo. Siguiendo con la hostelería, el planteamiento actual pasa por que esta actividad del certamen se desarrolle en el entorno de la sede de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), aprovechando también los jardines y zonas de paseo. Algo que el matrimonio avala es que la cita, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, otorgará más peso a la faceta cultural. "Hay que priorizarla, que ya de noche hay más problemas de orden", aseveró Tocuyo.

El plan sobre el que trabaja la organización fija una zona de terrazas en primera línea de playa. Por allí paseaban ayer Sara Peón y Sheila Moreiras, también a favor de que las atracciones estén en el parking, lo más alejadas posible de las casas. "Teniendo en cuenta el ruido, es mucho mejor para los vecinos; me acuerdo cuando se hizo aquí hace años y había atracciones en pleno paseo", remarcó Sara Peón, para la que a La Calzada "le vendrá bien" la vuelta de un certamen "muy atractivo". En ese sentido, la mujer apoyó el concederle más importancia a la parte cultural que a la lúdica. "Creo que se desvirtuó mucho la Semana Negra respecto a lo que era al principio; hay que darle más poder a lo cultural porque ferias de verano hay en todos lados", sostuvo Peón. "Dará alegría a la zona en esas fechas", agregó Sheila Moreiras sobre la cita.

Los puestos libreros y carpas para presentaciones estarán, si nada cambia, en la zona más próxima al acceso al arenal por la calle Pachín de Melás, la cual está a tiro de piedra del Club Natación Santa Olaya. Carlos García, como tal, ve bien la propuesta, aunque alberga más dudas en cuanto a cómo fructificará en términos de espacio. "Igual se queda pequeño, lo veo un poco justo", manifestó García, que dio la "bienvenida" a que se dé prioridad al ámbito cultural sobre el festivo. "Es lo que más sentido tiene", apostilló su marido, Francisco Javier Lizaur.

De lo que no duda García es del tirón de la Semana Negra, sea donde sea. "Siempre atrae a mucha gente", indicó, sentado en un banco situado, precisamente, en la zona que se dedicará a las atracciones, a unos metros de un parking en el que, hoy por hoy, abundan las autocaravanas.

Pero no todos abren los brazos a la Semana Negra en El Arbeyal. Hay reticencias, como las expuestas hace un par de días por Carlos Arias, presidente de la asociación "Alfonso Camín" de La Calzada. O las de Naroa María Villanueva, vecina del barrio para quien el certamen perturbará la "tranquilidad" del entorno. "Debería celebrarse en zonas más alejadas; este barrio masificado de por sí", proclamó Villanueva, que, no obstante, aprobó la intención organizativa de centrar las actividades entre la mañana y la tarde. "Que no se vaya hasta altas horas de la madrugada porque habrá muchísimo ruido seguro", sentenció.