La Semana Negra apuesta por un formato más familiar, con actividades de mañana y tardeo en terrazas con casetas como las de Begoña

El obligado cambio de ubicación que llevará este verano la Semana Negra desde Naval Gijón a la playa del Arbeyal servirá también para impulsar un giro en el planteamiento del encuentro incorporando ajustes que potencien la actividad cultural, orienten la propuesta a un público más familiar y favorezcan un cambio de horarios impulsando el tardeo sobre la noche e incorporando algunas actividades en horario de mañana. En la definición de las actividades concretas que den soporte a ese giro de concepto trabajan tanto los organizadores del festival como el Ayuntamiento de Gijón.

Uno de los elementos con los que se busca pasar de la vida nocturna al tardeo es la instalación, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, de un espacio de terrazas en primera línea de playa. Un espacio – al margen del área de hostelería que se concentra en el entorno de la sede de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) –que estará entre el ferial de las atracciones, que se coloca en la zona de aparcamiento de la playa para alejar el ruido de las viviendas, y el polo cultural donde confluirán las carpas de la organización y los puestos de librerías y artesanos. Allí también estará una carpa reservada para la asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada. Al ser las actividades menos ruidosas se han colocado en el espacio del paseo más cercano a las viviendas.

La referencia para las terrazas de la Semana Negra en el Arbeyal está en la propuesta de terrazas desarrollada primero en Begoña, y el verano pasado en Begoña y Cimavilla, durante la Semana Grande. Nada de carpas con barras; lo que se buscan son casetas hosteleras con una estética cuidada y una buena oferta, que anime a la gente a sentarse mirando al mar y disfrutar en calma de la parte de ocio hostelero de la multidisciplinar oferta del veterano festival.

Por otra parte, el interés por minimizar las molestias que genera la Semana Negra y abrirse a ese público más familiar y menos conflictivo lleva al Ayuntamiento a estar trabajando en dos ideas. Una pasa por restringir el horario nocturno, aunque aún no se tiene clara cual será la hora de cierre a aplicar, y otra por generar actividades a lo largo de la mañana. Por ejemplo, con la opción de hacer talleres destinados a un público infantil.

Proteger la playa y la arena

De alguna de estas ideas dio cuenta el edil de Infraestructuras, el forista Gilberto Villoria, durante su comparecencia en comisión, que le fue solicitada por el PSOE. Villoria no solo reivindicó la elección del Arbeyal –donde la Semana Negra ya estuvo en los veranos de 2009 y 2010–y expuso ese nuevo giro que se le quiere dar al evento. También concretó parte de las medidas que el Ayuntamiento impulsará para facilitar el acceso al evento y su seguridad.

Así, el Ayuntamiento no solo reforzará las líneas de autobús que lleguen hasta el Arbeyal durante la celebración de la Semana Negra y habilitará un espacio de aparcamiento en el entorno del campo del Gijón Industrial para dar servicio a los asistentes. También electrificará la zona para evitar el ruido del uso de generadores y tener habilitado el espacio para la organización de otros eventos e intensificará la presencia policial para que, en colaboración con los equipos de seguridad de la organización, garantizar que no haya problemas en ninguno de los espacios del evento y que, además, se haga un buen uso de la playa y no se invada el espacio de arena. Los problemas que el evento le pudiera generar a la playa en pleno mes de julio, la seguridad y el ruido fueron algunos de los problemas que los representantes de la asociación vecinal "Alfonso Camín" le plantearon a Villoria y los organizadores de la Semana Negra durante un reciente encuentro.

Al tiempo que se organiza la distribución de espacios y las medidas de refuerzo, la Semana Negra avanza en el diseño de la propuesta que se podrá ver entre los días 3 y 12 de julio. El certamen se presenta con más de un centenar de escritores ya confirmados y un nuevo premio: el Domingo Villar-Semana Negra a la trayectoria completa de un autor de género negro en español.