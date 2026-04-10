La Sindicatura de Cuentas valida la gestión de Gijón con la Zona de Bajas Emisiones de La Calzada, aún sin activar
El informe fiscalizador fija la corrección del proyecto técnico y no pone reparos al uso de los fondos europeos usados en su financiación
El Ayuntamiento compromete el arranque de la ZBE a mediados de este año pero sin sanciones, como mínimo, hasta 2028
La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias considera que el proyecto técnico presentado por el Ayuntamiento de Gijón para la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Calzada cumple con las condiciones marcadas por la normativa y no le pone ningún reparo a la ejecución de su financiación, que incluía fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Ello elimina la sombra planteada por el PSOE y algunos colectivos de que el Ayuntamiento tuviera que llegar a devolver a Europa, al no tener en funcionamiento la ZBE, no solo el dinero invertido de manera directa en ella sino los casi siete millones recibidos para el total de los proyectos de movilidad que se incluyeron en el proyecto presentado a la convocatoria de ayudas. La puesta en marcha de la ZBE como espacio con limitación de tráfico y estacionamiento en favor de mejoras medioambientales en la zona oeste está pendiente de tener la ordenanza que la regule.
Gijón sale más que bien parado en el informe que la Sindicatura de Cuentas realizó para fiscalizar el estado de implantación de las zonas de bajas emisiones en Asturias. Una obligación que también tienen Oviedo, Avilés y Siero. El informe fiscaliza todo lo realizado por esos cuatro ayuntamientos entre enero de 2022 y el 31 de marzo de 2025. Aunque incluye un anexo con lo desarrollado a partir de ese momento y hasta el pasado febrero. El único "tirón de orejas" es para Siero al que la Sindicatura recomienda la elaboración y aprobación de un nuevo proyecto de ZBE. Tampoco da por buena la Sindicatura que Siero tuviera operativa la zona de bajas emisiones en marzo de 2025 como defendió su Ayuntamiento, ya que, aun teniendo proyecto y ordenanza, no tenía ni la señalización, ni las cámaras ni el sistema de control.
Por tanto, ninguna de las cuatro ciudades tenía entonces activa una ZBE. Avilés y Oviedo tampoco tenían el proyecto técnico en ese momento. Sí lo pudo presentar Gijón y ya con aprobación inicial. El anexo que recoge los acontecimientos posteriores al fin del tiempo de fiscalización incluye como esa aprobación pasó a definitiva en abril. En cuanto a la ordenanza, necesaria para regular la entrada en vigor de la ZBE, fue informada por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento el pasado mes de enero y está pendiente de Intervención de cara a su aprobación inicial por Junta de Gobierno en las próximas semanas. El cronograma de implantación facilitado por el Ayuntamiento –en una gestión impulsada desde la Dirección General de Alcaldía, que entre sus competencias tiene el control de los proyectos con fondos europeos–compromete la puesta en marcha de la ZBE de La Calzada a mediados de este año en un proceso que deriva cualquier sanción hasta 2028. Ese será el periodo que se fije en la ordenanza aunque el compromiso político es que no haya multas mientras no se habilite una alternativa al paso de camiones por el barrio tras el fallido vial de Jove.
El uso del dinero de Europa
En ese anexo se puede ver cómo el Ayuntamiento de Oviedo ya puso en marcha su zona de bajas emisiones el pasado 1 de enero, Avilés está tramitando la ordenanza y Siero ha instalado la señalización y completado el registro de vehículos.
En lo que tiene que ver con el apartado económico Gijón recibió una ayuda de 763.200 euros para la elaboración del proyecto, el suministro e instalación de las cámaras y sensores y la implementación de las aplicaciones informáticas. Un trabajo que se ejecutó a través de tres contratos con un importe de adjudicación, con impuestos de 739.904 euros. Esa partida formaba parte de los 6,9 millones recibidos de Europa para actuaciones de movilidad. En su informe la Sindicatura de Cuentas no da cuenta de ninguna irregularidad o problema en la gestión de esos fondos.
Colectivos ecologistas llevan ante el gobierno de España a Gijón por no activar su ZBE
Ecoloxistes n'Aición y el Observatorio Xixonés de Movilidad han unido sus fuerzas para denunciar ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que Gijón no tenga aún en funcionamiento la zona de bajas emisiones (ZBE) diseñada para La Calzada. Una realidad que Gijón comparte con otras muchas ciudades españoles y que supone que esas zonas de bajas emisiones solo existan, explican los activistas giones, "sobre el papel".
"En Gijón puede que se justifiquen los gastos pero no se cumplen los objetivos", denunció Paco Ramos, del colectivo ecologista, asumiendo que el Ayuntamiento puede haber cumplido con las condiciones para recibir la ayuda europea pero el hecho de que no se apliquen las restricciones al tráfico que impone tener una ZBE hace que no se puede avanzar en la lucha contra la contaminación que era su motivo de ser. "Los proyectos no se justifican con las facturas se justifican logrando los objetivos para los que se dieron grandes cantidades de dinero", concretó.
Por eso, el uso de ese dinero es "cuestionable" para Román Torre, del Observatorio Xixonés de Movilidad, y una "excusa" el planteamiento del gobierno local de Foro de vincular su aplicación a tener una alternativa al vial de Jove. Igual que rechaza que la aplicación de esas restricciones se vinculen a la activación de protocolos de contaminación más pensados en la polución industrial que sufre la zona oeste.
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