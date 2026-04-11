CC OO de Gijón festeja los 50 años de su constitución con tributos y mensaje: "El sindicalismo tiene que adaptarse a nuevos retos y tiempos"

Un día de "celebración, orgullo y agradecimiento" vivió este sábado CC OO de Gijón, que conmemoró el 50.º aniversario de la clandestina Asamblea de Barcelona de 1976 en la que se decidió "convertir el movimiento sociopolítico de oposición a la dictadura en un sindicato de clase", señaló Jorge Espina, secretario general de la organización a nivel local, que impulsó un acto en El Natahoyo para homenajear a más de medio centenar de hombres y mujeres que formaban parte del sindicato en aquellos años. Un encuentro que reivindicó, entre otras cosas, la labor sindical. "Es la última trinchera en la defensa los derechos de la clase trabajadora", subrayó Espina, que además ensalzó que Comisiones Obreras en Gijón fue "pionera", con la comisión creada en 1957 en Mina La Camocha o la coordinadora local forjada en 1973 como razones.

La cita, que tuvo lugar en el restaurante Savannah, sirvió para mirar al pasado, pero también para reparar en el presente y avistar el futuro. José Manuel Zapico, secretario general de CC OO Asturias, tildó el acto como "de justicia y necesario" y afirmó que "el sindicalismo tiene que adaptarse a nuevos retos y tiempos". Mencionó, por ejemplo, que toca preservar el derecho a la vivienda y hacer frente a desafíos tecnológicos como el que plantea la Inteligencia Artificial, a "depredadores como Costco que expulsan a vecinos de nuestros barrios", a las universidades privadas o a la siniestralidad laboral.

"Vivimos los tiempos más jodidos desde la Segunda Guerra Mundial", espetó José Manuel Zapico sobre el actual contexto geopolítico. Cargó el dirigente contra presidentes como Donald Trump o Javier Milei y contra "los insaciables vampiros de lo público que quieren privatizar sanidad y educación", antes de animar a la militancia a promover valores como "unidad, solidaridad y conciencia de clase". Y recordó, a su vez, que Mina La Camocha, donde se plantaron las primeras semillas de CC OO, será declarado Lugar de Memoria Democrática.

El festejo contó con ilustres del movimiento sindicalista, como Agustín Moreno, quien fuera secretario de Acción Sindical de CC OO. Destacó que la celebración supone "un acto de memoria histórica y democrática", un recordatorio de la "lucha por las libertades y la consolidación de nuestros derechos". "Hace cincuenta años este país vivía momentos de movilización social; qué tiempos cuando la Iglesia se comprometía y no estaba al servicio de la ultraderecha y los poderosos", reflexionó Moreno, que encomió a la militancia para construir "un sindicato potente, sólido y útil" que defiende "el empleo, la industria, los salarios y las condiciones laborales".

"Un mundo muy feo donde vale todo"

El dirigente desgranó algunas cuestiones a mejorar. Afeó que en España "los salarios tienen que crecer mucho porque estamos desfasados respecto a otras grandes economías" y también instó a "defender la paz y la democracia". "Nos están dejando un mundo muy feo donde vale todo; no podemos permanecer impasibles ante un genocidio como el de Gaza y no se pueden invadir países con esta impunidad", lamentó Agustín Moreno, que asimismo indicó que "hay que negarse al aumento del gasto militar". "Deseo que mi sindicato me convoque a una gran manifestación por la paz", sentenció.

CC OO de Gijón celebra en El Natahoyo los 50 años de su constitución como sindicato (en imágenes) / Marcos León

Jorge Espina abogó por "no perder la identidad de izquierdas ni la perspectiva de las raíces de donde venimos". También reconoció que la militancia ha cambiado, al igual que lo han hecho Gijón y Asturias. "El eje de lucha es el mismo, defender los derechos de la clase trabajadora dentro y fuera de las fábricas, talleres y oficinas", proclamó Espina, que apuntó que "el recuerdo de tiempos más duros nos hace a los dirigentes ponernos las pilas". Agradeció, al respecto, la brega de los sindicalistas de décadas atrás para lograr "derechos básicos como el de reunión, manifestación u opinión".

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Y llegó el turno de los homenajes. Los agasajados se llevaron un pin, un diploma y un bolígrafo conmemorativo. Los primeros en subir al escenario fueron Francisco Javier Suárez, Luis Felipe Capellín, Francisco Prado Alberdi y José Ramón Gómez, participantes en la Asamblea de Barcelona de 1976 y figuras troncales en la historia regional de CC OO. Suárez admitió que rememora esa época "con un poco de pena". "Teníamos muy claro quiénes éramos, qué queríamos y quiénes estaban de frente de los intereses de los trabajadores", comentó. Después recibieron su tributo distintos compañeros del sector minero, naval o siderúrgico antes de la comida de confraternización que puso el broche a una jornada simbólica y, a la par, muy significativa para CC OO de Gijón.