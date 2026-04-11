El montaje de la Semana Negra en El Arbeyal se ajustará para preservar las fiestas de San Juan en La Calzada

La Semana Negra ajustará el operativo de montaje de sus nuevos espacios en El Arbeyal a las necesidades de los vecinos de La Calzada para no interferir en la celebración de las fiestas de San Juan en el barrio. No es el único guiño que se va a hacer con el territorio al que se traslada al festival tras su obligada marcha de Naval Gijón. Ayuntamiento y organizadores del evento ya han confirmado a la asociación vecinal "Alfonso Camín" que tendrán a su disposición una carpa donde poder realizar actividades y visibilizar ante las miles de personas que pasan por la Semana Negra la historia del barrio, su actual realidad, sus reivindicaciones y los proyectos de futuro.

Esta carpa estará junto a las carpas de la organización y los puestos de las librerías en el espacio reservado a la actividad cultural de la Semana negra. Un espacio que, según la distribución del ámbito adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, quedará fijada en la zona más próxima a las viviendas. Se ubica allí ya que es la actividad menos ruidosa de las que acoge la Semana Negra. Las atracciones feriales se instalarán en el aparcamiento del paseo marítimo –el más alejado de las viviendas– y la zona hostelera en el entorno de la sede de la Empresa Municipal de Aguas (EMA). Este año se incluye como novedad habilitar una franja de terreno en primera línea de playa para colocar terrazas hosteleras al estilo de las que se pudieron ver en Begoña y Cimavilla en Semana Grande.

Aunque la Semana Negra no abrirá al público hasta el 3 de julio la complejidad de su montaje hace que ya a partir de mayo se ponga en marcha el operativo. ¿Problema? La coincidencia de fechas con las celebraciones de San Juan el 24 de junio. Tras años de vacío, la asociación vecinal "Alfonso Camín" recuperaba el año pasado los festejos populares alrededor de la hoguera de San Juan con una propuesta de cinco días de fiestas –entre el 20 y el 24 de junio– en el Arbeyal que fueron todo un éxito de participación. Unos festejos con música, juegos tradicionales, espectáculos infantiles, pequeñas atracciones y oferta hostelera pero también con una gran comida vecinal y un homenaje a históricos vecinos del barrio. Todo bajo el lema de "pasárselo bien y hacer comunidad" como aperitivo a encender la hoguera.

Consolidar una fiesta popular recién recuperada

Realizado el esfuerzo de recuperar la fiesta, y visto el éxito, la asociación vecinal tenía claro que tocaba repetir e intentar consolidar la fiesta. Ahora lo que toca es que los técnicos de una y otra parte se pongan de acuerdo para ver cómo se respeta el espacio que los vecinos necesitan para organizar su festejo–que el año pasado colocó escenario y barraca en la zona de transición entre el paseo a pie de agua y el que cruza las zonas verdes que van de la avenida Príncipe de Asturias al arenal–mientras se avanza en el montaje de las distintas piezas de la Semana Negra.

La idea es que, como el año pasado, la fiesta vecinal de San Juan se prolongue varios días incluyendo un fin de semana. La previsión es que sea el fin de semana previo a San Juan, que cae de miércoles, para darle a los organizadores de la Semana Negra mayor margen en el tramo final de junio para poder darle el empujón final a su montaje. A la hora de definir los espacios a ocupar también hay que tener en cuenta otras condiciones. Por ejemplo, las limitaciones del peso que puede soportar la zona de paseo que está encima del pozo de tormentas o el interés de los feriantes que se vinculan a las fiestas de San Juan de no ser trasladados a algun extremo del paseo donde carezcan de visibilidad. Toca encajar todas las piezas del puzzle con el mapa de ubicación de los espacios de la Semana Negra en una mano y el calendario en la otra.

Participantes en la comida vecinal de las fiestas de San Juan de 2025 en El Arbeyal. / Marcos León

Mientras, la asociación vecinal "Alfonso Camín" ya se plantea algunas iniciativas para desarrollar dentro de esa carpa que les va a ceder la organización abriéndola a toda la comunidad del barrio pero, sobre todo, utilizándola como escaparate para que el público del festival literario descubra una Calzada con mucha historia que contar y con muchos proyectos y reivindicaciones en marcha. Fue la entidad vecinal quien reivindicó que La Calzada tuviera ese protagonismo dentro de un evento de proyección internacional.

Reforzar limpieza, transporte y vigilancia

Estos asuntos se trataron esta semana en la reunión donde el concejal de Infraestructuras, Gilberto Villoria, y responsables de la Semana Negra, les presentaron el mapa de distribución de los espacios a los directivos de la asociación vecinal "Alfonso Camín". En esa reunión, además, se asumieron compromisos que tienen que ver con las preocupaciones que tienen los vecinos sobre esta vuelta de la Semana Negra al Arbeyal. Así, se reforzará el transporte público y la limpieza, se buscarán alternativas de aparcamiento habilitando una zona en el campo del Gijón Industrial, se controlará al máximo el ruido y habrá una vigilancia máxima para que no se invada el arenal. Para empezar ya no habrá chiringuitos sobre la arena como si hubo cuando el evento se hizo en ese espacio en los veranos de 2009 y 2010.

Y al margen de estas cuestiones técnicas también está el planteamiento de organizar una propuesta de actividades más centrada en lo cultural, pensada para un público familiar y organizada de tal manera que la tarde prime sobre la noche. De hecho, se están pensando actividades, sobre todo infantiles, a desarrollar a lo largo de la mañana.