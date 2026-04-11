Una nueva Semana Negra

Si algo define a la Semana Negra es su carácter abierto y multidisciplinar, además de una gran capacidad de adaptarse a los tiempos, los espacios y los palos en las ruedas. El festival literario de novela negra, espejo para muchos certámenes del mundo, encara la recta final de los preparativos para celebrar su 39ª. edición con el objetivo de darle una vuelta de tuerca más a una de las citas más multitudinarias del verano gijonés. Su regreso a los terrenos de la playa del Arbeyal supone una prueba de fuego para lograr –si todo sale bien­, como así se espera– una ubicación definitiva para dejar atrás esa itinerancia tan característica también. Tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA esta semana, el evento busca primar la parte cultural, minimizar el impacto sonoro, alejando lo más posible las atracciones de las viviendas, y apostar por actividades de mañana, tarde y primeras horas de la noche.

La nueva ubicación, tras el inicio del desarrollo urbanístico de Naval Gijón, llega con vocación de hacerse estable. Supone una vuelta a los orígenes y quizás la única opción viable para albergar esta cita cultural, que, además, de literatura, precisa ocio y diversión para salir adelante. Es de reconocer la buena predisposición y la forma de trabajar que están teniendo los organizadores, el Ayuntamiento y los representantes vecinales de La Calzada. Todo evento multitudinario puede asustar al principio y levantar recelos, pero sin duda supone también una oportunidad para quienes viven cerca al punto de hacerlo como algo propio. De carácter abierto y capacidad de adaptación sabe lo suyo el oeste de Gijón.

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Para que la fórmula de la nueva Semana Negra sea exitosa es fundamental una buena organización y una honesta colaboración entre todas las partes implicadas. El refuerzo del transporte público, una implicación en la seguridad y la limpieza diaria del entorno, ganar espacios de aparcamiento en el entorno es clave. Y, por supuesto, el civismo de los ciudadanos y visitantes.