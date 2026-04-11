El Puerto impulsa un Foro de Negocios Asturias – México / Veracruz

El salón de actos de la Autoridad Portuaria de Gijón acogerá el próximo lunes el Foro de Negocios Asturias – México / Veracruz, organizado por la Autoridad Portuaria de Gijón y el Grupo Casintra.

La cita, matinal, arrancará con la presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí, y el de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño, en la apertura institucional de una jornada que contará con conferencias y una mesa redonda.

Bajo el título "Logística, puertos e inversión: Gijón - Veracruz" se desarrollará la mesa redonda que contará con la presencia de Adrián Maynes García, presidente de Coparmex Veracruz; Alberto González, director general de FADE; y Sabino Suárez Banciella, director comercial del Grupo Casintra. La mesa estará moderada por el director de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Luis Barettino.

A continuación, Gonzalo Ortega López, FX/IR Derivatives Sales Monex España, impartirá la charla "El papel de las divisas en el comercio internacional actual. Cómo los movimientos de monedas influyen en competitividad, precios y decisiones de inversión".

Noticias relacionadas

El cierre de la cita portuaria correrá a cargo del director general de Asturtex, Bruno López. Impartirá la conferencia "La transformarción exportadora de Asturias: retos del comercio internacional y oportunidades para sectores estratégicos".