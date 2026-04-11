El Puerto impulsa un Foro de Negocios Asturias – México / Veracruz
El encuentro se celebrará el lunes en la sede de la Autoridad Portuaria
N. M. R.
El salón de actos de la Autoridad Portuaria de Gijón acogerá el próximo lunes el Foro de Negocios Asturias – México / Veracruz, organizado por la Autoridad Portuaria de Gijón y el Grupo Casintra.
La cita, matinal, arrancará con la presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí, y el de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño, en la apertura institucional de una jornada que contará con conferencias y una mesa redonda.
Bajo el título "Logística, puertos e inversión: Gijón - Veracruz" se desarrollará la mesa redonda que contará con la presencia de Adrián Maynes García, presidente de Coparmex Veracruz; Alberto González, director general de FADE; y Sabino Suárez Banciella, director comercial del Grupo Casintra. La mesa estará moderada por el director de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Luis Barettino.
A continuación, Gonzalo Ortega López, FX/IR Derivatives Sales Monex España, impartirá la charla "El papel de las divisas en el comercio internacional actual. Cómo los movimientos de monedas influyen en competitividad, precios y decisiones de inversión".
El cierre de la cita portuaria correrá a cargo del director general de Asturtex, Bruno López. Impartirá la conferencia "La transformarción exportadora de Asturias: retos del comercio internacional y oportunidades para sectores estratégicos".
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