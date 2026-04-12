Nuevo incendio de un vehículo en Gijón: arde un coche en La Calzada
Los bomberos intervinieron para sofocar las llamas que se originaron cuando la furgoneta circulaba por la avenida Príncipe de Asturias
Nuevo incendio de un vehículo en Gijón. Los bomberos tuvieron que acudir esta mañana, en torno a las 8.00 horas, para sofocar un incendio que dejó destrozada la parte delantera de una furgoneta en la avenida Príncipe de Asturias.
Los hechos, que causaron gran revuelo entre los conductores y vecinos que se encontraban por la zona, se produjeron cuando el vehículo circulaba por la avenida Príncipe de Asturias. El conductor, que paró la furgoneta a la altura de uno de los semáforos de la avenida, pudo salir del coche antes de que las llamas le afectaran.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los bomberos para sofocar las llamas con agua y espuma y agentes de la Policía Local, que se encargaron de cerrar el tráfico hasta que volvió a estar garantizada la seguridad. El fuego, cuyo origen todavía se investiga, fue sofocado sin que se registraran heridos.
Este no es el primer incendio de un vehículo en plena calle en Gijón en 2026. En marzo, una furgoneta salió ardiendo cuando estaba aparcada en la calle Caveda, en El Llano, y destrozó el escaparate de una carnicería. Fue en enero cuando un coche se incendió en el paseo de la Infancia, tan solo unos días más tarde del siniestro que se produjo en la plaza de Humedal.
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