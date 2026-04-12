La Semana Negra se ancla al oeste de Gijón en busca de hogar: "Siempre hubo vocación de permanencia"

El primer viernes del próximo mes de julio, como manda la tradición del verano gijonés desde hace años, arrancará la Semana Negra. Una edición llena de novedades. La primera es su nueva ubicación: el paseo de la playa del Arbeyal. El exilio obligado que al certamen literario y el ferial que le acompaña le impuso la conversión del suelo del antiguo astillero de Naval Gijón en el nuevo paseo de Naval Azul les ha trasladado de El Natahoyo a La Calzada. No es un territorio desconocido para Rufo, la imagen del festival, y su gente. Acostumbrados a moverse por Gijón y reinventarse año tras año. Igual que harán este verano buscando, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, un público más familiar y limitando la actividad nocturna del evento.

El Arbeyal también acogió a la Semana Negra en los veranos de 2009 y 2010. Y volver a esa playa supone anclar la Semana Negra al Oeste de Gijón que le vio nacer y en el que ha pasado muchas de sus 39 ediciones de itinerancia. ¿La Semana Negra llega a El Arbeyal para quedarse? Miguel Barrero, director del festival, reconoce que la "vocación de permanencia en un sitio está desde siempre". "Sería lo lógico y lo sensato que un festival tan reconocible y reconocido tuviera también un entorno fijo. Pero, como demuestra la propia historia del festival, no es una cosa que se pueda asegurar. Yo solo espero que en el tiempo que me quede como director, que no sé cuánto será, no tenga que cambiar otra vez. No por mí sino porque significará que el festival ha conseguido una estabilidad geográfica que es de agradecer", remata.

Hagamos memoria. Gijón estrenó la Semana Negra en el verano de 1988 en El Musel tras la llegada del tren negro, –un símbolo del festival como luego sería la noria desde el punto de vista festivo– a la que entonces era la estación de Gijón. Elegir El Musel, como recordó en la inauguración del festival el presidente del comité organizador, Juan Cueto Alas, había servido para que muchos les tacharan de locos. La Semana Negra no solo sobrevivió a El Musel sino que está a punto de cumplir los cuarenta años. A lo largo de sus primeros años, los autores del género negro, los músicos de los conciertos, los feriantes, los libreros y el público de la Semana Negra no dejaron de mirar al mar. Desde el espigón de Fomento en 1989, las zonas de Fomento y la Antigua Rula en 1990 y en los terrenos de lo que habían sido los astilleros del Cantábrico en El Natahoyo, entre 1991 y 1993.

El cambio geográfico llegaba en 1994 con su ubicación en el Parque Inglés a la que siguió una temporada de estabilidad en el entorno de El Molinón. El "alquiler" de ese ámbito a la Semana Negra le duró de 1995 a 2007: trece años. De allí los echaron los vecinos. Más en concreto, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias a favor de la comunidad de propietarios del edificio "Gacela", que prohibía instalar el festival a menos de 500 metros del bloque de la calle Sporting.

La batalla con la Universidad

¿Alternativa? Volver al origen. Al Oeste. En 2008 a Poniente y en 2009 y 2010 al Arbeyal. Del Oeste se fueron camino del campus para ocupar lo que iba a ser casi un paraíso para toda la vida: una parcela en la avenida de Albert Einstein de 57.000 metros cuadrados habilitada por el Ayuntamiento de Gijón como espacio de usos múltiples con todos los servicios. Solo duró un verano.

Taibo II, sobre un elefante, a finales de los noventa camino de la Semana Negra en El Molinón. / Pablo Solares

Aquí la oposición la lideró la Universidad de Oviedo separando su propiedad del festejo con una valla que muchos calificaron de "muro de la vergüenza". Tras la valla llegó el compromiso de la ya alcaldesa Carmen Moriyón al entonces rector, Vicente Gotor, de que la Semana Negra no volvería y la sentencia favorable a la Universidad en un litigo previo sobre la propiedad del terreno, que al Ayuntamiento le había llegado de manos del Principado de Asturias a través de una permuta.

Vuelta a buscar un hogar para la Semana Negra y vuelta al Oeste. Tras muchos debates sobre donde iría en 2012 se pactaba que la Semana Negra ocuparía los abandonados terrenos de Naval Gijón. Fue una propuesta de última hora de los organizadores tras la imposibilidad de volver a la ubicación del año anterior y descartarse El Arbeyal y la Feria de Muestras.

Instalación de la Semana Negra en los terrenos de Marina Civil. / Marcos León

El festival durante la pandemia del covid

Naval fue la residencia de la Semana Negra hasta 2025. Aunque con dos excepciones impuestas por ese covid 19 que puso patas arriba el mundo entero. Con mascarilla y mucha actividad online, una restringida Semana Negra se asentó en el Antiguo Instituto en 2020. Al año siguiente, y bajo el lema "A la calle, que ya es hora" pero manteniendo restricciones sanitarias, el festival se reinventaba por enésima vez en el Puerto Deportivo.

Ese reinventarse de la Semana Negra no se limita a adecuarse al espacio que le toca en cada momento. Este verano también supone darle un giro a la oferta lúdica para atraer a un público familiar y favorecer un cambio de horarios donde la tarde tenga más presencia que la noche. "Aprovechando las características de este espacio abierto al mar queremos orientar la zona de ocio hacia la franja de la tarde. Tarde, cena, primera copa... Ese lapso de tiempo", explica Miguel Barrero, que llegó a la dirección de la Semana Negra en 2023 sustituyendo a Ángel de la Calle, que había estado desde los inicios del festival junto a Paco Ignacio Taibo II.

Ángel de la Calle durante un acto de la Semana Negra en pandemia. / Ángel González

Además, de la tarde habrá mañanas de Semana Negra. Desde el Ayuntamiento se trabaja en la idea de hacer actividades en el recinto semanero por la mañana pensado, sobre todo, en los niños.

El voto de confianza del barrio

En cuanto a la distribución de los espacios, el ferial se coloca en la zona del aparcamiento para evitar el ruido en el espacio con más presencia de viviendas, donde irá el polo de actividades culturales. La hostelería se concentra en la zona del paseo interior más próximo a la sede de la Empresa Municipal de Aguas y habrá una zona de terrazas hosteleras, al estilo de las de la Semana Grande en Begoña, en primera línea de playa. Nada de chiringuitos en la arena como si ocurrió en el 2009 y que tanto molestó a los vecinos. Organizadores y Ayuntamiento tienen claro que hay que molestar lo menos posible a unos vecinos, los de La Calzada, que les han vuelto a dar su confianza para sacar adelante uno de los eventos que ha llevado la marca Gijón a todo el mundo. La Semana Negra no solo puede presumir de tener la Medalla de Oro de Gijón, concedida por su Ayuntamiento. También la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes concedido por el Gobierno de España.

Un voto de confianza que el director del evento les agradece. Igual que la "calidez que percibo. La Semana es un festival popular y La Calzada es, seguramente, el barrio más popular Gijón. Ya se llevaron bien con nosotros en 2009 y 2010 y quiero que se sigan llevando bien", explica Barrero. Por eso el plan de la organización para evitar molestias en los días del evento, reajustar su cronograma de montaje para no afectar a las fiestas de San Juan del barrio y darle una carpa en el recinto a la asociación vecinal "Alfonso Camín" para que puedan visibilizar qué es La Calzada ante las miles y miles de personas que van a la Semana Negra.

"Desde la Semana siempre se ha tenido la voluntad de causar las menores molestias posibles hasta rozar en todo lo que podamos el cero", explica Barrero antes de describir una propuesta es la que "situaremos las atracciones hacia el Puerto, unificaremos la música, porque a veces más molesto que la música son varias músicas chocando entre ellas, y los dos bares con música amplificada estarán también orientados hacia el fondo del recinto, hacia la parte de aparcamiento del Arbeyal".

Camino de los 40 años

Esta distribución ya se ha plasmado en un mapa que esta semana se presentaba a la asociación vecinal y de la que dio cuenta ante los grupos de la oposición el edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria, en comisión. Fue el Ayuntamiento quien decidió que El Arbeyal era la mejor opción y quien se ha comprometido, como le pidieron los vecinos, a reforzar la limpieza, el transporte público, el control del ruido, la seguridad y la vigilancia de una playa que, en pleno julio, estará a rebosar. También toca buscar alternativas de aparcamiento. Sobre la mesa está ampliar el espacio que hay junto al campo de fútbol del Gijón Industrial. En todo esto se ha empezado a trabajar ya. En el montaje físico se empezará a trabajar en mayo.

¿Será El Arbeyal un hogar estable para la Semana Negra? No hay respuesta segura para esa pregunta pero lo cierto es que por mucha polémica que haya rodeado a la Semana Negra desde su nacimiento a finales de los ochenta y por muchas vueltas que haya dado de solar en solar ya suma 39 años y nadie pone en duda que cumplirá los 40 en Gijón. "Acabo de estar en el festival de Lyon y todos los festivales generan problemas en su entorno. La ciudad los asume como parte de un hito de su programación cultural. En cierto modo eso ocurre en Gijón, si Gijón no asumiese la Semana Negra el festival no llevaría 39 ediciones. Y nadie puede negar que la Semana Negra sitúa a Gijón en el mapa. En Argentina, en Italia, en Alemania, en Francia… se habla de Gijón por la Semana Negra. Si eso ocurre es porque la Semana Negra tan mal no está".