El doctor Francisco Vizoso reivindica en El Natahoyo el potencial médico e investigador de Gijón: "Lo más importante es la voluntad"

"En la investigación, lo más importante es la voluntad", aseguró este lunes el doctor Francisco Vizoso. Lo hizo en la rehabilitada capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo, durante un acto impulsado por el Club Rotario de Gijón en el que ofreció la conferencia "Investigación en células madre: desde Gijón al mundo". Vizoso, hijo adoptivo de la ciudad, desgranó la tecnología basada en las células madre mesenquimales descubiertas en el cuello del útero, la gran baza que ha llevado a la compañía biofarmacéutica Gistem Research a participar en distintos proyectos internacionales. "Estamos convencidos de que hemos abierto horizontes muy interesantes", sostuvo el ponente, jefe de la Unidad de Investigación del Hospital de Jove y director científico de Gistem Research y de FICEMU (Fundación para la Investigación con Células Madre Uterinas).

Francisco Vizoso destacó que el trabajo con este tipo de células puede "contribuir a cambiar el concepto de medicina regenerativa". El doctor desarrolló la técnica del secretoma, por el cual las células producen un "cóctel de sustancias" con efectos terapéuticos y "muy positivos", recalcó Vizoso, que asimismo ensalzó el "poder antiinflamatorio, antitumoral, angiogénico o antibacteriano" que tienen las células madre. Y se refirió también a la industria farmacéutica. "Es posible que haya tocado techo; es difícil que salgan nuevos medicamentos", manifestó el experto. De ahí la relevancia de apostar por nuevas estrategias.

Gistem Research está inmerso en potentes proyectos. En dos o tres meses se comenzará un ensayo clínico para curar el pie diabético en Argentina. "Es un hito extraordinario hacer un ensayo con personas", reivindicó Francisco Vizoso. Además, la compañía gijonesa está colaborando con Argentina y con un importante grupo de Chile, especializado en medicina generativa y enfermedades neurodegenerativas, de cara a investigar sobre enfermedades del sistema nervioso central. "Vamos a hacer estudios en ratones con aplicación intranasal", declaró Vizoso. Entre los potenciales beneficiarios de este tratamiento están los pacientes con parálisis cerebral. "Va a ser la puerta para tratar muchas enfermedades neurológicas, como el alzhéimer", manifestó el doctor.

"Se han puesto muchas esperanzas, en medicina regenerativa, en las células madre, pero utilizar células vivas para tratamiento tiene inconvenientes", afirmó Francisco Vizoso. Entre ellos, mencionó la transmisión de infecciones o la pérdida de potencia. "Una vez administradas en el torrente sanguíneo, al cabo de una semana hay menos de un 1 % de las que se inyectaron", aseveró. Vizoso encomió también que, en cuanto a investigación, "nos queda camino por recorrer". Pero que las cosas van en buena dirección y que en la ciudad hay "talento". "Los ensayos en humanos serán un paso muy importante", sentenció el prestigioso doctor.

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Vizoso empezó su alocución lamentando el progresivo envejecimiento de la población, a nivel local e internacional. Al acto acudió Marcos Tamargo, artista y presidente del Club Rotario de Gijón. Francisco Vizoso tiene mucha vinculación con la entidad, que hace unos años le concedió el premio "Paul Harris Fellow". También asistieron, entre otros, la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso o el director del Centro de Formación Profesional Revillagigedo, Javier Pérez de la Canal.