Nuestros mayores, un pilar silencioso

En un mundo que avanza a un ritmo vertiginoso, donde lo inmediato parece imponerse sobre lo esencial, hay una fuerza silenciosa que sostiene buena parte de lo que somos: las personas mayores. Su valía no siempre ocupa titulares, pero está profundamente arraigada en cada gesto de cuidado, en cada historia transmitida, en cada acto generoso que no busca reconocimiento.

Les debemos tanto que resulta difícil abarcarlo en palabras. Son memoria viva, testigos de cambios sociales, económicos y culturales que han moldeado nuestro presente. Han construido caminos cuando no existían, han resistido en tiempos de incertidumbre y han sabido transformar la escasez en aprendizaje. Su compromiso no ha sido episódico, sino constante, tejido día a día desde la responsabilidad y el amor por los suyos y por la comunidad.

Lo más admirable, quizá, es su forma de estar: sin estridencias, sin esperar nada a cambio. Muchas personas mayores sostienen redes invisibles de apoyo, cuidan de nietas y nietos, participan en asociaciones, acompañan a quienes lo necesitan y siguen ofreciendo su tiempo y su experiencia con una generosidad desbordante. Son, en muchos casos, el pilar silencioso de familias y barrios enteros. Su entrega no entiende de horarios ni de reconocimientos; nace de una ética profunda del cuidado.

Sin embargo, esta aportación imprescindible no siempre recibe la atención que merece. Vivimos en sociedades que, a menudo, miran hacia adelante olvidando que ese futuro solo es posible gracias a quienes nos precedieron. Reconocer su valor implica ir más allá del agradecimiento simbólico: requiere políticas, recursos y, sobre todo, una cultura del cuidado que los sitúe en el centro.

La Organización Mundial de la Salud recuerda que “la salud mental y el bienestar emocional en la vejez son tan importantes como en cualquier otra etapa de la vida” y subraya que factores como la participación social, el sentido de propósito y el respeto son determinantes clave para un envejecimiento saludable. No se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos con dignidad, acompañamiento y reconocimiento.

Cuidar a las personas mayores no es, por tanto, un acto asistencial, sino un compromiso ético y social. Significa garantizar espacios donde puedan seguir aportando, escucharlas activamente, combatir la soledad no deseada y reconocer su papel como agentes activos en la comunidad. Significa, también, aprender de su manera de estar en el mundo: más pausada, más consciente, más humana.

Quizá el mayor aprendizaje que nos ofrecen es precisamente ese: que el valor de una sociedad no se mide solo por su capacidad de innovar, sino por cómo cuida a quienes la han construido. Honrar a las personas mayores es honrarnos a nosotros mismos, porque en su historia está también nuestro futuro.