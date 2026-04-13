Las obras del pabellón deportivo de La Calzada, en marcha

Las obras para ampliar el pabellón de deportes de La Calzada ya está en marcha y, por lo tanto, se mantiene la previsión de poder estrenar el nuevo espacio a inicios de 2027. El gobierno local había adjudicado a finales de enero la actuación, que tiene un presupuesto de 2.007.000 euros y un plazo de ejecución de diez meses. La reforma permitirá añadir un nuevo edificio adosado a la instalación existente con una planta sobre rasante distribuida en dos pistas multideportivas, a las que se sumarán vestuarios femeninos, masculinos y para árbitros, almacenes y una grada con un aforo para 168 personas.

Para el nuevo pabellón deportivo se contempla el mismo acceso que el actual espacio, pero ya ha comunicado el gobierno que la obra generará un acceso propio por la calle José Manuel Palacio que permitirá un uso independiente de la nueva estructura si así se desea en eventos especiales. La actuación, que en esencia implica colocar una cubierta sobre dos pistas de tenis ya existentes, supuso una modificación de la hoja de ruta que se intentó explorar en el anterior mandato, y que a juicio del actual gobierno era "inasumible" tanto en precio como en plazos.

Gilberto Villoria, edil de Infraestructuras, anunció el inicio de esta obra este lunes durante la inauguración de la urbanización de La Pecuaria, y señaló, también, que las obras para el Centro de Arte Tabacalera y el Hogar de Ceares comenzarán también "en las próximas semanas". El centro de arte, en concreto, formalizó hace dos semanas el último contrato que tenía pendiente, el de la dirección facultativa de la obra.