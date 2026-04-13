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Prime Video estrenará este año una película grabada en Gijón y cuya productora entregará una dotación económica a la Fundación Mar de Niebla

La filmación estuvo adscrita a la Asturias Paraíso Natural Film Commission y cuenta con compensar la huella de carbono de 10,5 toneladas de CO₂ que se emitieron durante la grabación en la Laboral

Una de las actividades que se desarrollan en la Fundación Mar de Niebla

Una de las actividades que se desarrollan en la Fundación Mar de Niebla / Juan Plaza

Carlos Tamargo

Una producción audiovisual desarrollada en Gijón, que se estrenará en una de las grandes plataformas de streaming con alcance mundial y que realizará una aportación económica a la Fundación Mar de Niebla. Bajo el marco de la Asturias Paraíso Natural Film Commission, la productora gallega Vaca Films llevó a cabo, en diciembre de 2025, el rodaje de la película "Dímelo en secreto" en la Laboral.

Como acordaron ambas entidades y siguiendo el objetivo de desarrollar producciones audiovisuales sostenibles en la región, Vaca Films ha acordado realizar una donación a la fundación Mar de Niebla, para compensar las 10,5 toneladas de CO₂ que se emitieron durante la estancia de los equipos y el rodaje.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

La filmación será estrenada este año en Prime Video, siendo el segundo largometraje en Gijón y en el que se adapta, nuevamente, una de las obras de Mercedes Ron. Asturias Paraíso Natural Film Commission, colaboró para asesorar sobre las localizaciones, proveedores y empresas, apoyo en gestión de permisos e intermediación con entidades e instituciones.

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Con el fin de mantener una grabación sostenible y vinculada con la ciudad, será la entidad Mar de Niebla la que reciba una inyección económica para sus proyectos. A través de iniciativas innovadoras, la Fundación orienta su trabajo hacia la inserción sociolaboral, educativa y cultural de las personas, apostando por el desarrollo comunitario y el voluntariado como herramientas para conseguir una sociedad más justa, inclusiva y participativa.

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