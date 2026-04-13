Prime Video estrenará este año una película grabada en Gijón y cuya productora entregará una dotación económica a la Fundación Mar de Niebla

Una producción audiovisual desarrollada en Gijón, que se estrenará en una de las grandes plataformas de streaming con alcance mundial y que realizará una aportación económica a la Fundación Mar de Niebla. Bajo el marco de la Asturias Paraíso Natural Film Commission, la productora gallega Vaca Films llevó a cabo, en diciembre de 2025, el rodaje de la película "Dímelo en secreto" en la Laboral.

Como acordaron ambas entidades y siguiendo el objetivo de desarrollar producciones audiovisuales sostenibles en la región, Vaca Films ha acordado realizar una donación a la fundación Mar de Niebla, para compensar las 10,5 toneladas de CO₂ que se emitieron durante la estancia de los equipos y el rodaje.

La filmación será estrenada este año en Prime Video, siendo el segundo largometraje en Gijón y en el que se adapta, nuevamente, una de las obras de Mercedes Ron. Asturias Paraíso Natural Film Commission, colaboró para asesorar sobre las localizaciones, proveedores y empresas, apoyo en gestión de permisos e intermediación con entidades e instituciones.

Noticias relacionadas

Con el fin de mantener una grabación sostenible y vinculada con la ciudad, será la entidad Mar de Niebla la que reciba una inyección económica para sus proyectos. A través de iniciativas innovadoras, la Fundación orienta su trabajo hacia la inserción sociolaboral, educativa y cultural de las personas, apostando por el desarrollo comunitario y el voluntariado como herramientas para conseguir una sociedad más justa, inclusiva y participativa.