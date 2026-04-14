Adif proyecta en Gijón una pasarela cubierta sobre el apeadero de Monteana para evitar atropellos

Adif proyecta crear un paso elevado sobre el apeadero de Monteana para reducir el riesgo de atropellos de viandantes que necesiten cruzar las vías de tren. La entidad ministerial acaba de hacer pública la tramitación del proceso de expropiaciones, de escaso alcance, para blindar una obra que pretende colocar una pasarela cubierta y de casi cuatro metros de altura y situarla sobre el actual cruce, a ras de vías, que comunica las dos marquesinas del apeadero.

Al tratarse de un procedimiento inicial, el informe técnico no incluye por ahora presupuesto ni estimación de plazos de obra, pero sí se menciona la intención de que la ejecución del paso permita una afectación "mínima" al tráfico de trenes. El trámite de expropiación y ocupación afecta a tres parcelas, dos de ellas propiedad del Consistorio y de Adif y una tercera con al menos dos propietarios privados, si bien estos últimos se verán afectados solo por una ocupación temporal.

Señala Adif en la memoria del proyecto que este apeadero, con dos vías y sendos andenes con sus marquesinas, se enmarca desde 2017 en un plan nacional de la entidad para mejorar los pasos entre andenes al mismo nivel para acometer una "supresión progresiva" de este tipo de cruces y mitigar el riesgo de arrollamientos. Para Monteana, se ha visto necesario suspender el cruce como tal a ras de suelo y colocar sobre él un paso a nivel. La solución elegida es una pasarela de 22 metros de longitud y a 3,75 de altura que atravesará transversalmente ambas vías. Será cubierta y se podrá subir hasta ella por rampas y escaleras. Tendrá, se estima, cinco metros de ancho.

Nuevos andenes y marquesinas

La actuación implicará también una renovación del entorno de los andenes, que se revisarán para encajar sus medidas con la normativa vigente de accesibilidad. Ambos ampliarán su anchura hasta los 2,60 metros útiles y verán renovadas sus marquesinas. La principal, la más amplia, se sustituirá por una nueva de casi nueve metros de largo y, la otra, quedará integrada en la futura estructura de la pasarela.

En el apeadero de Monteana el sistema de seguridad, hoy, son unas rampas de inclinación leve a ambos lados de las vías y un paso simple de hierro sobre ellas, flanqueado por dos grandes carteles en los que se pide a los viandantes mirar a ambos lados antes de pisar las vías.

Un accidente mortal

En noviembre de 2023, un hombre de 36 años, de origen brasileño y vecino de la zona, encontró la muerte en el entorno de este apeadero. Deportista y acostumbrado a cruzar las vías, llevaba puestos sus auriculares con música y no oyó la llegada del tren, que a su vez no pudo frenar a tiempo.

Los vecinos de Monteana, por su parte, llevan tiempo pidiendo adecentar este entorno. No son los únicos. Desde El Lauredal reclaman también mejorar sus conexiones, más ahora que Adif ha notificado su intención de cerrar las vías a este paso y con la idea de crear a futuro un paso a nivel que debe consensuar con el Ayuntamiento.