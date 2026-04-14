El contraataque de Gijón por la mina de Cerredo y las críticas de Barbón: "Instrumentalización política fue nombrar a Roqueñí presidenta del Puerto"

"Cabría preguntarse si lo que fue una instrumentalización política fue el nombramiento de la señora Roqueñí como presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón. No se puede entender de otra manera dado su historial y la gestión que llevó a cabo en su anterior responsabilidad". Así contestó Jesús Martínez Salvador, edil forista y portavoz de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, a las acusaciones del portavoz del Principado, Guillermo Peláez sobre la instrumentalización que tanto ediles de Foro como del PP habían hecho del Ayuntamiento de Gijón para atacar al gobierno de Asturias en el "caso Cerredo".

Martínez Salvador protagonizaba la semana pasada una comparecencia pública en el salón de recepciones del Ayuntamiento desde la que pidió al presidente del Principado, Adrián Barbón, que cesará a Roqueñi de su cargo en El Musel "por decencia y para evitar que siga degradando las instituciones". La petición del forista llegaba tras conocerse el informe elaborado por la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas tras el accidente en la "explotación ilegal" de Cerredo. Roqueñí había sido la responsable de ese servicio durante su anterior etapa política como consejera de Transición Ecológica en el gobierno de Asturias.

Al día siguiente de las declaraciones de Martínez Salvador fue la Vicealcaldesa de Gijón y líder municipal del PP, Ángela Pumariega , quien pedía la dimisión de Adrián Barbón. “Yo les pregunto qué pintan dos destacados miembros del Ayuntamiento de Gijón pidiendo la dimisión de la presidenta de la Autoridad Portuaria o la dimisión del Presidente”, cuestionó el consejero Guillermo Peláez exigiendo al tiempo que la Alcaldesa, Carmen Moriyón, tomara cartas en el asunto si "ella manda en el Ayuntamiento".

"Estamos aquí para defender los intereses de Gijón, lo contrario sería no hacer bien nuestro trabajo. Queremos lo mejor para Gijón y trabajamos para ello. Y tenemos la obligación moral y política de exigir lo mismo al resto de las administraciones", indicó el edil forista antes de volver a reclamar al presidente del Principado que cese a Roqueñí como presidenta del Puerto de Gijón. "Evidentemente no hay ningún cambio en la postura de este gobierno municipal", remató Martínez Salvador.