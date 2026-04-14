Gijón no dará autorizaciones para instalar parques de baterías en Lloreda: "Ninguna"

Ni las que planteó en su momento Iberdrola, ni las dos que ahora promueve la firma Axpo . El Ayuntamiento, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, no piensa conceder ningún permiso de construcción de parques de baterías dentro del polígono industrial de Lloreda. Así de claro fue el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador: "Ninguno". "¿Eso quiere decir que en Gijón no va a haber parques de baterías? No, los podrá haber en otro polígono industrial que esté pensado para otro tipo de industria y, por tanto, también esté garantizada esa mayor lejanía con los domicilios de los vecinos de Gijón", recalcó el concejal forista.

El matiz es que el plan especial del polígono de Lloreda fija que no tendrán cabida en él actividades que conlleven medidas correctoras severas. "Y hasta ahora los informes de impacto ambiental que hemos recibido del Principado de Asturias nos piden que se impongan medidas correctivas severas, sobre todo en lo relativo a los campos electromagnéticos, al aislamiento acústico o a la protección contra incendios. En base a eso no informaremos positivamente estos parques de baterías en ese polígono", recordó el concejal.

Igual que recordó la incapacidad del gobierno local de imponerle a estas instalaciones condiciones que tengan que ver con su distancia respecto a núcleos habitados. Algo que el PGO de 2019 fijó para las gasolineras "y se nos tumbó en los juzgados". En el contexto de esa reflexión no se olvidó de recordar el forista que el Principado también planteó poner este tipo de límites y "para sorpresa de nadie cuando ha sacado su reglamentación no introduce ninguna distancia. Nosotros estábamos acertados".

La denuncia de los ecologistas

Por su parte, portavoces de la Coordinadora Ecoloxista d´Asturies denunciaba que el gobierno autonómico siga "avanzando en las autorizaciones de nuevos parques de baterías en una sorprendente espiral de autorizaciones energéticas". La referencia era en la propuesta de Axpo para el polígono de Lloreda que ahora mismo está en tramitación ambiental. Critica el colectivo que el Principado desoiga así el compromiso del Ayuntamiento con los vecinos de no dar licencias en ese parque empresarial.

Aunque en Gijón Axpo están dando sus primeros pasos, ya tienen proyectos más adelantados en el resto de Asturias. Entre los diez proyectos de construcción de grandes almacenes de electricidad mediante baterías a los que dio su aprobación el Principado el pasado enero –todos en suelo industrial o urbanizable no afectado por la moratoria para el suelo no urbanizable –estaba el Bess Axpo Storage en Siero, con una inversión de 13,7 millones. En ese paquete de autorizaciones también iban los denominados Bess Lloreda 1 y Bess Lloreda 2, en Gijón y con una inversión de 5,90 y 5,94 millones de euros, respectivamente.