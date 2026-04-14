Gijón firma el convenio para impulsar las primeras obras del plan de vías: "La ciudad llevaba 20 años esperando"

La alcaldesa Carmen Moriyón ha firmado esta mañana el convenio para impulsar la primera fase del plan de vías, con el derribo del viaducto de Carlos Marx como gran actuación. "Si todo va bien, Gijón da hoy un paso decisivo en su integración ferroviaria e inicia la primera fase de un Plan de Vías por el que la ciudad llevaba veinte años esperando", señaló la forista. Las tres entidades que participan en el proyecto, el Consistorio, el Principado y el Ministerio de Transportes a través de Adif, ya habían acordado los detalles del convenio y deben ahora rubricarlo. El Ayuntamiento, que ya había sido el primero en darle el visto bueno al acuerdo, es también ahora el primer en refrendarlo por escrito.

Esta primera fase del plan de vías supone en la práctica adelantar las obras que no dependen de manera tan directa de la nueva estación intermodal. Cuesta 54,3 millones y tiene como principal cambio visible la demolición del citado viaducto y el paso inferior que transcurre bajo él. Con esta nueva urbanización se reordenará además la glorieta-hipódromo de la avenida José Manuel Palacio. El otro grueso de la inversión reservada se irá a labores soterradas.

Bajo Carlos Marx discurren hoy dos colectores y serán sustituidos por otro nuevo de gran sección, sumando un tramo entre pantallas que permita el cruce con el túnel de conexión con el metrotrén. También se ejecutarán las rampas de acceso en Carlos Marx al futuro aparcamiento de la intermodal y se adecuará la losa que cubre el tanque de tormentas en José Manuel Palacio, sobre la que podrán circular vehículos.

Carmen Moriyón, esta mañana, firmando el convenio. / .

De los 54,3 millones, el Principado y el Ayuntamiento costearán 10,1 cada uno. El resto será inversión estatal. Se estiman unos 33 meses de plazo de ejecución. Tras la aprobación del convenio en estas últimas semanas por la Junta de Gobierno local, el Consejo de Gobierno del Principado, el Consejo de Ministros y Adif, la rúbrica de este acuerdo por las tres partes es ya posible como paso previo a la aprobación del proyecto y la licitación de las obras.