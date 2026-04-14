Lloreda y Veriña se mantienen firmes contra los parques de baterías: "Confiamos en que el Ayuntamiento de Gijón cumpla su palabra"

Los barrios de Lloreda y Veriña mantienen firme su postura contra los parques de baterías. Tras conocer que hay dos proyectos en marcha para ubicar dos plantas de baterías en el polígono industrial de Lloreda, los líderes vecinales de Lloreda y Veriña coinciden a la hora de rechazar las plantas que la firma IM2 Energía Solar Proyecto 7 pretende colocar en la zona de La Muria, en Veriña de Abajo. "Confiamos en que el Ayuntamiento mantenga su palabra y no permita ese tipo de sistemas en zonas urbanas", señaló ayer José Luis Nicieza, presidente vecinal de Veriña y líder de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales "Les Caseríes".

El proyecto de implantación de estos parques y sus infraestructuas de evacuación está en manos del Principado, ya que se encuentra en la fase de consultas dentro de la tramitación de evaluación ambiental. Tanto Nicieza como el presidente de la asociación de Bareza-Lloreda, José Luis Fernández "Aguirre", subrayaron que "volvemos a pronunciarnos de la misma forma que lo hemos hecho hasta ahora". "Aquí no puede haber ningún parque de baterías porque estarían muy cerca de los edificios. Hay que mirar por la salud y la dignidad de las personas", aseveró "Aguirre".

El presidente de la entidad de Bareza-Lloreda recordó que en febrero el Ayuntamiento denegó la licencia de las instalaciones que tenía previstas Iberdrola para el polígono de Lloreda. Ahora, solicita que el gobierno local y el resto de partidos políticos se opongan a la implantación de esos dos parques que proyecta IM2 Energía Solar Proyecto 7. "No nos gusta que vuelvan a abrir ese tema, pero esperamos que todos nos apoyen para que podamos vivir tranquilamente", añadió "Aguirre".

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Por el momento, desde el Ayuntamiento han reafirmado ese blindaje del polígono empresarial de Lloreda. El edil de Urbanismo y portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, indicó que no concederán "ningún permiso" de construcción de parques de baterías en ese espacio. "Los podrá haber en otro polígono industrial que esté pensado para otro tipo de industria y, por tanto, también esté garantizada esa mayor lejanía con los domicilios de los vecinos de Gijón", remarcó el concejal forista. Por su parte, los portavoces de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies criticó que el gobierno autonómico "siga avanzando en las autorizaciones de nuevos parques de baterías en una sorprendente espiral de autorizaciones energéticas".