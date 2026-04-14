El nuevo ultimátum del Ayuntamiento a Pymar por el plan de Naval Gijón: "Tiene que ser esta semana, no caben más plazos"

De esta semana no puede pasar. El Ayuntamiento de Gijón ha contactado con los responsables de Pymar para dejarles claro que no habrá más prórrogas de cara a que presenten un proyecto de limpieza y mantenimiento de los terrenos y edificaciones de Naval Gijón que son de su propiedad. "Ya no caben mayores ampliaciones de plazo. Nos pidieron una semana más, se les concedió y lo que hemos hecho es contactar con ellos para hacerles saber que tiene que ser dentro de esta semana", concretó el edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador.

El mal estado de la parte de Naval que es de Pymar contrasta con la adecuación que el Ayuntamiento ha hecho de sus terrenos –comprados a la Autoridad Portuaria–para convertirlos en el nuevo paseo de Naval Azul, que ya se puede usar desde finales del año pasado pero se inaugurará oficialmente en los próximos días.

En cuanto a la parte de Pymar, el pasado 7 de febrero el Ayuntamiento enviaba un requerimiento a Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión en que se les exigía adecuar su propiedad y se les daba un plazo para presentar alegaciones. El requerimiento incluía la advertencia de que se enfrentaban a una multa de 1.500 euros al mes en caso de incumplimiento de esa exigencia. El cronograma inicial suponía que Pymar tenía que haber presentado su proyecto antes del pasado día 9 pero lo que hizo en el último minuto fue pedir una prórroga de una semana.

Empezar cuanto antes

Una petición que el Ayuntamiento asumió ya que, en explicaciones de Martínez Salvador, la alternativa era "meternos en un procedimiento de ejecución subsidiaria que sería más largo y tedioso". Así que la posición municipal ahora mismo hacia Pymar es "confiar en que esta semana cumplan, presenten proyecto, informemos y lo antes posible puedan empezar a acometerlo".

Con Pymar tiene abierta el Ayuntamiento otra línea de trabajo de cara a comprarles su parte de Naval Gijón. Negociaciones que llevan tiempo y que no han fructificado. En todo caso, el Ayuntamiento ya es el propietario mayoritario del ámbito y ampliará, aunque levemente su porcentaje, con la compra de unas pequeñas edificaciones privadas que aún quedan en los terrenos que ocupara el astillero.

Y sin salirse de la operación de Naval Azul, el Ayuntamiento acometerá la adecuación de una franja del terreno que tiene junto al Acuario para que pueda ser utilizada por los paseantes. Además, está en fase de información el plan especial que define los usos urbanísticos de ese espacio. La intención municipal es que los redactores de ese documento se lo presentan a la sociedad civil el próximo día 20.

Será en un acto que pretende ser el arranque de la comprometida mesa de participación sobre uno de los grandes proyectos de conversión de la trama urbana gijonesa y de creación de un nuevo polo económico.