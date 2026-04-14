El Puerto de Gijón impulsa con las patronales de Asturias y Veracruz una línea transoceánica de contenedores con México

Las patronales de Asturias y de Veracruz (México), FADE y Coparmex Veracruz, cogieron este lunes el guante que les lanzó la Autoridad Portuaria de Gijón para crear un grupo de trabajo que propicie la utilización de Asturias como puerta de entrada a Europa para las empresas mexicanas y facilite las exportaciones de las asturianas y de otros puntos de España a México, consiguiendo que se establezca una línea directa de contenedores entre el puerto de Veracruz y el de El Musel. Sería la segunda línea transoceánica del puerto gijonés, que ya tiene una con Canadá de la naviera MSC.

Este planteamiento surgió en el Foro de Negocios Asturias-México/Veracruz, organizado conjuntamente por la Autoridad Portuaria de Gijón y por Casintra. La compañía de transporte por carretera suscribió el año pasado un acuerdo con la patronal mexicana Coparmex-Veracruz para promover la utilización de los puertos de El Musel y Avilés como alternativa logística para que las empresas mexicanas se introduzcan en Europa y también para facilitar las exportaciones asturianas. En cuanto a graneles y carga general en bodega, pueden moverse por ambos puertos asturianos. Terminal de contenedores sólo tiene El Musel. En cuanto a las oportunidades de negocio, se tendrán que concretar, pero baste decir que el puerto de Veracruz tiene una capacidad para mover 95 millones de toneladas anuales, seis veces más que El Musel. El puerto de Veracruz no sólo da servicio al estado del mismo nombre, sino también al de Puebla y a México DF.

Desde el Puerto de Gijón se resaltó su interés por conectar El Musel con Veracruz con una línea regular de contenedores y también se animó a los empresarios a implicarse en ese proyecto, que en último término requiere de que se convenza a alguna naviera para que apueste por una línea marítima regular que, entre otras escalas, incluya a ambos puertos.

La presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, señaló que el Puerto de Gijón aspira a ser no sólo el punto de salida de las exportaciones asturianas, sino también de "ser capaces de ofrecer a los cargadores mexicanos esa alternativa competitiva para acceder al mercado europeo".

Roqueñí recordó que en El Musel "este año hemos dado un paso importante en las relaciones transatlánticas con esa puesta en marcha de la conexión con Canadá que refuerza la vocación atlántica que tiene Asturias y tienen nuestros puertos, y que abre las posibilidades logísticas que pueden ser aprovechadas, por qué no, con una línea también transatlántica con Veracruz, con México" facilitando las exportaciones asturianas y captando tráficos mexicanos con destino a Europa.

El director de El Musel, José Luis Barettino, resaltó por su parte que la variante de Pajares facilita la llegada de mercancías por ferrocarril desde El Musel hasta Madrid.

Por la izquierda, Alberto González, José Luis Barettino, Adrián Maynes y Sabino Suárez, en la mesa redonda la que participaron ayer en El Musel. / Juan Plaza

El director general de FADE, Alberto González, incidió en que las relaciones no deben pensarse en términos de "punto a punto" entre El Musel y Veracruz, sino como puertos "hub" hacia otros países europeos y de América, respectivamente, además de analizar las mercancías que se envían entre España y México y viceversa, para "aterrizar" los proyectos concretos. Adrián Maynes, presidente de Caparmex Veracruz estuvo en la misma línea de promover conexiones entre los puertos a ambos lados del Atlántico.

El director comercial de Casintra, Sabino Suárez, opinó que para convencer a alguna naviera de que incluya a El Musel en una línea transoceánica con Veracruz hará falta hacer un estudio de mercado sólido e incidió en "tres puntos críticos: facilitar desde las entidades gubernamentales un comercio bidireccional, los costes de la operativa portuaria y que haya buenos accesos" rodados a los puertos. El planteamiento no fue unánime. Entre el público, una representante de la naviera CMA-CGM, planteó como más factible que una conexión directa, una con transbordo en Algeciras o Rotterdam.

El riesgo empresarial de "replegarse"

El contexto geopolítico actual se trajo a colación en varios momentos de la jornada. Alberto González incidió en la "oportunidad" actual de que esas iniciativas lleguen a buen puerto no sólo por la situación geopolítica, sino también por el tratado de libre comercio entre México y la UE.

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, señaló por su parte que "las circunstancias de enorme incertidumbre que nos rodean podrían llevarnos a la inacción, pero los empresarios no podemos estar parados".

El director general de Asturex, Bruno López, advirtió por su parte que ante el cambio de paradigma mundial, "no solo ahora no hay que replegarse, sino hay que salir cada vez más, más lejos y a más sitios, es decir, podría ser que el escenario global a los empresarios les incitase a plegar las alas y eso es un error, y es un error crucial. Ya hemos visto lo que pasó con las empresas que se replegaron en la crisis de 2008, que muchas de ellas no no sobrevivieron y también lo vimos en la pandemia".