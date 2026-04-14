Vuelve la polémica de los parques de baterías en Gijón: dos proyectos en marcha para el polígono de Lloreda

"Favorecer la penetración de las energías renovables en el mix de generación" es el argumento que reivindica la firma IM2 Energia Solar Proyecto 7 –anterior nombre de la actual Axpo Bess ES 5 del potente grupo suizo Axpo–en el documento donde expone su propuesta para ubicar dos plantas de baterias en el polígono industrial de Lloreda: las instalaciones denominadas PM IM2 Lloreda y PB iM2 Faisán. El proyecto de implantación de estos polémicas sistemas de almacenamiento de energía y sus infraestructuras de evacuación está ahora mismo en manos del Principado, que acabade abrir la fase de consultas dentro de la tramitación de evaluación ambiental.

El inicio de estos tramites reabre de manera genérica la polémica de las plantas de baterías en Gijón, que cuenta con un contundente rechazo del movimiento vecinal de la ciudad. Y, además, vuelve a centrar el problema en el polígono industrial de Lloreda. Justo donde el equipo de gobierno municipal ya anunció que no concedería licencias para la instalación de este tipo de sistemas de almacenamiento.

Fue el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, quien en una reunión hace unas semanas en la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) adelantaba que denegaría a Iberdrola la licencia –todavía no la ha pedido– para construir en ese polígono los dos parques de baterías que había previsto allí. La justificación era que los requisitos impuestos por el Principado al proyecto para su autorización ambiental eran incompatibles con las condiciones del Plan Especial de Lloreda. Si las condiciones se repiten se haría lo mismo con estas propuestas que ahora presenta Axpo, aseguró Martínez Salvador.

Preocupación vecinal

Otra cosa es que los promotores eligieran para su ubicación otro polígono industrial. En ese caso, el Ayuntamiento no tiene, o aún no ha encontrado, una herramienta para denegar ese permiso. Sí la ha encontrado en Lloreda en base a las condiciones que para la implantación de actividades industriales en el ámbito se fijan en el documento del plan especial de la zona. Algo que no ocurre en otros ámbitos

Responsable de Axpo se reunieron hace tiempo tanto con representantes de la FAV como del propio Ayuntamiento para adelantarles su interés por ubicar algunas de sus instalacionesen Gijón. No solo hablaron de espacios en suelo industrial. También dejaron caer la posibilidad de ubicarse en terrenos del puerto de El Musel.

Aunque en Gijón están dando sus primeros pasos, ya tienen proyectos más adelantados en el resto de Asturias. Entre los diez proyectos de construcción de grandes almacenes de electricidad mediante baterías a los que dio su aprobación el Principado el pasado enero –todos en suelo industrial o urbanizable no afectado por la moratoria para el suelo no urbanizable –estaba el Bess Axpo Storage en Siero, con una inversión de 13,7 millones. En ese paquete de autorizaciones también iban los denominados Bess Lloreda 1 y Bess Lloreda 2, en Gijón y con una inversión de 5,90 y 5,94 millones de euros, respectivamente.

El informe de impacto ambiental que presenta Axpo reubica sus dos plantas de baterías sobre una propuesta inicial pero sin salirse del polígono de Lloreda. En concreto se colocan en la zona de La Muria, en Veriña de Abajo.

El estudio analiza tres alternativas para quedarse con la alternativa 1 donde cada una de las dos instalaciones ocupa tres parcelas de las unidades de actuación 206A y 206B. Todas las parcelas están juntas. La elección de la alternativa 1 se centra en el hecho de que es la que presenta menores afecciones a la calidad del aire, ocupa menor superficie de terreno, genera menos movimiento de tierras al ubicarse más próxima al punto de conexión y es la más alejada de edificaciones residenciales.