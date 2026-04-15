La Calzada intensifica las protestas: prepara una gran acampada en Príncipe de Asturias y más cartas para Óscar Puente

Los vecinos de La Calzada sorprendieron esta semana en sus ya habituales concentraciones de los miércoles trasladando la manifestación de lugar y hora y también anunciaron que elevarán la presión con varias acciones que preparan para las próximas semanas. Para finales de mayo o principios de junio realizarán una gran acampada junto a la avenida Príncipe de Asturias donde pernoctarán durante un fin de semana emulando las protestas de los años 90. A corto plazo, tienen pensado acudir la semana que viene hasta la sede de Correos para que cada manifestante entregue en el buzón una carta destinada al ministro Puente.

Así lo anunciaron este miércoles, cuando a las doce del mediodía y en la salida de la rotonda del Arbeyal dirección al Musel, realizaron cortes intermitentes a los accesos al Puerto y volvieron a protestar durante media hora por el paso de miles de transportes pesados y con mercancías peligrosas por la principal arteria del barrio.

"La idea de esta concentración era hacerla más informal, dándole una vuelta para no caer en la monotonía y dinamizar las protestas", expuso Carlos Arias, presidente de la Asociación Vecinal "Alfonso Camín", que recordó que llevan 34 días sin respuesta desde que le enviaron una carta al ministro Óscar Puente en la que reclamaban una solución definitiva. "Estas movilizaciones son una manera de recordar el tiempo que va pasando sin que nos conteste", señaló Arias que anunció el próximo movimiento. "Estamos pensando para el miércoles que viene, en ir a Correos y, uno por uno, ir depositando cartas dirigidas al ministro", avisó.

Para las próximas semanas ya trabajan en un plan más que ambicioso y con el que recuperar el espíritu de las protestas de los años 90 cuando el barrio estuvo en pie de guerra por el vial de Jove. "Queremos hacer una acampada y ya hemos comenzado con los preparativos", desvela Arias, señalando que la idea será concentrarse en los jardines de Lázaro Cárdenas, junto a la Avenida Príncipe de Asturias, del mismo modo que se hizo en 1995 durante varias jornadas y que se convirtió en uno de los símbolos de las protestas de esos años.

"Vamos a lanzar una llamada para que la gente que tenga tiendas de campaña colabore y nos vayamos haciendo con unas cuantas. Todavía estamos definiendo la fecha, pero esperamos organizarla para finales de mayo o principios de junio", afirma. El plan pasa por estar desde el viernes por la tarde hasta el domingo a mediodía acampando junto a la polémica avenida y realizando toda una serie de actividades para estimular la protesta. "Tendremos una emisora de radio que esté emitiendo durante la concentración, cortes en la carretera a unas horas, actividades para los más pequeños... un acto simbólico y reivindicativo", enumera el líder vecinal que también comenta que pondrán hasta música de la época. "Como estamos atrapados en un bucle temporal", lamenta, en referencia a los más de treinta años que han pasado sin que los accesos al Musel se regulen y sin que haya un plan alternativo para el paso de camión por mitad de La Calzada.

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Meses después de la primera concentración en Cuatro Caminos, el barrio sigue manteniendo la chispa reivindicativa para solventar, de una vez por todas, el continuo paso de mercancías peligrosas a escasos metros de sus casas. Al cambio de ubicación y hora en la última manifestación de este miércoles, se le unirá en futuras semanas nuevas movilizaciones que pasan por llenar el buzón de cartas del ministro de Transporte o protestar con una acampada junto a la polémica avenida de Príncipe de Asturias para que esta deje de ser el único vial por el que los camiones acceden al Musel.