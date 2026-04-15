Ecojove, el gran plan de vivienda protegida impulsado en 2008, se mantiene en el limbo a falta de un proyecto que lo redefina

Ecojove, el gran proyecto que se empezó a gestar en 2008 con la intención de desarrollar alrededor de 1.900 pisos protegidos en lo que iba a ser una nueva área residencial diseñada desde los principios del urbanismo ecológico, sigue en el limbo. Y sin previsión de movimientos a corto plazo que permitan impulsar esa bolsa de suelo en pleno debate sobre las necesidades de vivienda de la ciudad. Fue la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que lidera Ovidio Zapico (IU), quien en junio de 2024 anunciaba la intención de "repensar" el destino de los 253.800 metros cuadrados de ese espacio y "redefinir" el proyecto original para buscar otro que se integrara mejor en el entorno y en un modelo de ciudad compacta. La decisión contó con el beneplácito municipal.

Desde entonces, casi tres años después, y más allá de alguna reunión con directivos de la consejería para tratar el asunto, en el Ayuntamiento no se ha recibido ninguna propuesta concreta sobre la que empezar a trabajar. "Y la iniciativa es de ellos", explican fuentes municipales asumiendo que se trata de un proyecto en el que deben estar involucradas ambas administraciones pero cuyo impulso corresponde al Principado. Ecojove es una operación supramunicipal y como actuación urbanísica concertada está incluida en el Plan General de Ordenación firmado en 2019.

"Conviene acordar con el Ayuntamiento una alternativa a una iniciativa de 2010 que no se ejecutó y ya venía muerta de la legislatura anterior. El Principado no debe tomar decisiones de manera unilateral sobre una actuación que concentra buena parte de las reservas de vivienda protegida del plan general y que, por tanto, debe acometerse de manera conjunta con el Ayuntamiento", explica Laura López, directora general de Urbanismo, respecto al planteamiento de la consejería con este proyecto de Gijón. López no da plazos.

Sin olvidarse de Ecojove, sobre el que se busca definir una propuesta, y de la vivienda protegida en la consejería se han ido priorizando a lo largo de este mandato actuaciones que tienen más que ver con la vivienda pública. En el caso concreto de Gijón, esa prioridad se ha visibilizado en la construcción de 250 pisos para jóvenes en Peritos y en la petición al Ayuntamiento de que les ceda suelo para poder construir otras 300 viviendas. Al margen está la tramitación, marcada por el rechazo del gobierno local de Foro y PP, de la declaración de Cimavilla y La Arena como zonas tensionadas para poder intervenir en el mercado de la vivienda.

El actual equipo de la consejería reivindica que el proyecto de Ecojove ya era un cadáver cuando ellos llegaron. Y es que el convenio firmado en 2010 por el Principado, el Ayuntamiento y la sociedad Areas Residenciales Concertadas (Arcon) –la suma de las promotoras privadas que plantearon la operación en 2008–expiró oficialmente en abril de 2023.

Aquel convenio dio soporte a la reclasificación de un suelo que era no urbanizable en base a la aplicación de una nueva figura legal que lo permitía si era para promoción de vivienda protegida. En 2011 llegaban la aprobación definitiva del proyecto de urbanización y del plan especial. Un diseño de los arquitectos Alejandro Miranda y José María Cabezudo dejaba ver una propuesta que, además de pisos en bloques de entre cuatro y nueve plantas, reservaba un solar de uso comunitario para la instalación de una planta de cogeneración que surtiera de electicidad al vecindario, limitaba el acceso de los coches priorizando los espacios peatonales y rodeaba el barrio de verde con más de 48.000 metros cuadrados de zonas verdes. Un ecobarrio que sumaba como equipamientos dos campos de fútbol, un centro residencial para mayores y una escuela infantil.

Las obras nunca llegaron a iniciarse por las dificultades financieras de la promotora, que empezaron en 2012 y que le llevaron a pedir una primera prórroga de los plazos para cumplir con lo firmado. No se les dio entendiendo que había tiempo hasta 2016, que era la fecha para tener las obras de urbanización ejecutadas. Pero las cosas empeoraron para la empresa en 2013. No consiguieron financiación de los bancos y el denominado banco malo (Sareb) acabó haciéndose con el suelo al ejecutar los préstamos impagados. En enero de 2015 Arcon presentó al Ayuntamiento una propuesta de modificación del convenio y un plan de viabilidad como paso previo para llegar a una acuerdo con la Sareb. Las administraciones rechazon la propuesta al entender que suponía una modificación sustancial sobre el convenio firmado en su día. El plan de Arcon se esfumó.

Que el proyecto inicial de 2010 resultara fallido en plena crisis del ladrillo no supuso que ese suelo dejase de interesar a los constructores. De hecho en enero de 2024, unos meses antes de que el Principado decidiera "repensar" Ecojove, la promotora cántabra Tecniobras, que tenía un acuerdo con la Sareb sobre espacio, planteó a las dos administraciones implicadas retomar la operación y ejecutar la construcción de esas cerca de dos mil viviendas en trece fases. La propuesta no salió adelante y el proyecto de Ecojove" sigue a la espera. No muy lejos de cumplir veinte años desde su planteamiento.