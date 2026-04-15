Gijón recibe su primera descarga de bocarte de la temporada tras un último balance de récord

La rula de Gijón recibió esta mañana la que es la primera bocartada de esta temporada. Según las primeras estimaciones, se han descargado unos 35.000 kilos de bocarte, una cantidad por ahora muy humilde pero que se espera que pueda comenzar a crecer en las jornadas de las próximas semanas.

Comienza así una temporada que se mira con expectación. Los 12.256.639,79 kilos de pescado y marisco que se subastaron en Lonja Gijón Musel en 2025 representan casi la mitad de lo rulado en todas las lonjas asturianas. El año pasado ha sido histórico para Lonja Gijón, que superó por primera vez en su historia a la de Avilés en el total de kilos rulados, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Además, los ingresos también registraron la mejor cifra de su historia: el total de las subastas sumaron 31,88 millones de euros.

Decía el Puerto el pasado enero que los más de cinco millones de kilos de bocarte rulados el año pasado, que fueron un 20 por ciento más que en 2024, aportaron un valor económico de 13,33 millones de euros, un balance que El Musel vincula a la buena consideración de Gijón con las conserveras del norte, que son las que principalmente acuden a pujar.