El plan de Ecojove podría reactivarse "de inmediato, si se quiere", aseguran las constructoras

Reactivar el plan de Ecojove es técnicamente posible si desde la administración pública se apuesta por relanzar el viejo convenio, hoy caducado, y si se incorpora al nuevo modelo la petición de los vecinos, que piden alturas bajas y avenidas. Este proyecto que hace ahora casi dos décadas anunciaba la construcción de 1.900 viviendas protegidas en más de 250.000 metros cuadrados entre Jove y Veriña retorna al debate político en plena crisis de vivienda: el gobierno local insta desde hace semanas al Principado a retomar los trabajos y el Ejecutivo autonómico señala que no puede tomar decisiones de manera "unilateral". Las constructoras, de hecho, entienden que el principal problema de Ecojove es hoy institucional. "Si se quiere, el proyecto podría retomarse de manera inmediata. El sector está por la labor", señalan dos de las promotoras que intentaron lanzar la iniciativa.

Para tratarse de un plan que jamás llegó a arrancar, la historia de Ecojove es difícil de resumir y su fracaso no se ha interpretado de manera unánime. En junio de 2010 parecían sentarse las bases. El Principado, el Ayuntamiento y un grupo de promotores integrados en la mercantil Arcón firmaron un convenio de colaboración para diseñar un modelo que recibió al año siguiente el visto bueno de la comisión de Urbanismo del Principado. La iniciativa, para la época, era curiosa: unos promotores privados impulsaban un modelo que apostaba exclusivamente por viviendas protegidas. Salían 1.970 pisos, repartidos en 37 bloques, y se reservaban espacios de zonas verdes, un centro de mayores y dotaciones deportivas. Se hablaba entonces de una construcción en tres fases. La primera que pretendía iniciar cuanto antes.

La operación requirió de una inversión millonaria por parte de estas empresas promotoras para comprar el suelo e impulsar los trámites. Eran años complejos; hubo problemas de financiación. En 2012 el proyecto ya se enfriaba y lo terrenos quedaron en manos de la Sareb. El plan no llegó a retomarse en firme, aunque hubo varios intentos, y el convenio está hoy caducado.

La última tentativa en firme para retomar Ecojove, en realidad, es reciente: de inicios 2024. Fuentes de varias de las promotoras vinculadas al plan explican que hubo entonces una reunión con el Ayuntamiento y con el Principado y que esa ronda no fructificó porque desde el Ejecutivo regional ya no veía adecuado el modelo urbanístico. "Decían que aquello no se podía convertir en un gueto", afirman fuentes de una de las promotoras. "A finales de 2023 estaba todo firmado y reactivado, pero faltaba el convenio", añaden desde el entorno de otra de las empresas que intentaron participar en Ecojove.

Ambas, por eso, entienden que la operación sigue siendo hoy "perfectamente factible, si se quiere", y sobre todo si se logra apoyo institucional para ello. Una de ellas, no obstante, matiza que no se trataría de una recuperación íntegra del plan original, que podría ser "inviable" si se quiere retomar desde cero. “Ningún promotor en la ciudad tiene hoy capacidad de hacer algo así”, aseguran. La reformulación de un proyecto por fases, por lo tanto, sería el modelo más práctico. "Podría ser una reactivación inmediata; el proyecto siempre tuvo sentido y se estudió bien", completa la otra promotora consultada.

Una idea "obsoleta"

Unos meses después, en junio de 2024, el Principado anunciaba la intención de "redefinir" la hoja de ruta de Ecojove. "Esto no supone renunciar a la construcción de vivienda en Jove, sino replantearse su intensidad y tipología", decía la Consejería de Ordenación de Territorio. "El proyecto primigenio está obsoleto al recoger un modelo de edificación intensiva, en terrenos de elevada pendiente y poco integrados con el entorno", añadía el Ejecutivo regional en ese comunicado.

Los vecinos, por su parte, están pendientes del proyecto, por ahora con pocas esperanzas de que pueda prosperar pronto. “Esperamos que se tenga en cuenta que esto es un entorno rural y que los vecinos de la zona oeste, que ya tenemos bastante castigo desde lo medioambiental, tenemos derecho a saber qué se quiere hacer. No estaremos de acuerdo si se apuesta por un modelo de gran densidad y tampoco queremos que sea un polígono de vivienda sociales”, señala José Luis García Nicieza, líder vecinal de Veriña y presidente de la federación rural “Les Caseríes”, que aclara: “Un modelo de edificios de unas cuatro alturas y con espacio entre ellos para caminar y con dotaciones… Eso podría estar bien. Lo aquí no puede haber son torres ni edificios apelotonados”. Nicieza recuerda, también, que siguen en el aire los terrenos expropiados del vial de Jove. Su defiende que se conviertan en un corredor verde para el entorno.

Su homólogo de Jove, José Ramón Fernández Puerta, añade que “sería interesante que echasen ese plan de nuevo a andar” en el actual contexto de crisis habitacional. “Nosotros estaríamos encantados de la vida porque entendemos que el tema de la vivienda es un problema, sobre todo para la chavalería. Lo primero debe ser lo primero y los solares ahí están”, cuenta.