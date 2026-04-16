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Telecable y la Unión de Comerciantes se alían en Gijón para potenciar el consumo con su Tarjeta Regalo

La operadora integrará este bono en sus planes de incentivos para generar un retorno económico directo en más de 400 establecimientos asturianos

Juan Acuña y Sara Menéndez, en la presentación del acuerdo de colaboración.

Juan Acuña y Sara Menéndez, en la presentación del acuerdo de colaboración. / Ángel González

Oriol López

La Unión de Comerciantes del Principado de Asturias y Telecable formalizaron este jueves en Gijón un acuerdo estratégico para integrar la Tarjeta Regalo del Comercio de Asturias como herramienta clave en las campañas de incentivos y promociones de la operadora, lo cual tendrá un retorno económico directo en más de 400 establecimientos asturianos. El objetivo primordial es que la inversión promocional de la compañía telefónica se transforme en un impacto positivo y tangible para la economía asturiana, permitiendo que el gasto se quede en el territorio. Según explicaron durante la firma Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes, y Juan Acuña, director de Telecable y MasOrange en Asturias, este acercamiento "va más allá de una colaboración puntual" entre ambas entidades.

Respecto a la mecánica del acuerdo, su núcleo consiste en que Telecable utilizará este medio de pago prepago para sus estrategias de fidelización, captación de clientes y motivación de equipos. Además, destaca transparencia financiera. El 100% del importe que Telecable destine a estas tarjetas irá directamente al bolsillo de los comerciantes adheridos, ya que el sistema carece de costes de gestión adicionales. De este modo, cada euro invertido por la operadora se convierte en consumo real en los negocios de los barrios y ciudades asturianas.

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Des la Unión de Comerciantes subrayaron que este modelo de tarjeta es una solución idónea para el ámbito empresarial. Además de servir para acciones comerciales externas, el acuerdo pone de relieve su utilidad para incentivos internos por objetivos, campañas de Navidad o reconocimientos a empleados. Al ser una fórmula escalable y versátil, permite a la empresa proyectar una imagen de compromiso social y territorial. Desde el mismo ente se hizo un llamamiento para que otras compañías del Principado sigan el ejemplo de Telecable.

Para Telecable, este paso refuerza su identidad como operador profundamente vinculado a Asturias. Según los responsables de la iniciativa, este tipo de acuerdos demuestran que las herramientas de marketing pueden ser, al mismo tiempo, instrumentos de dinamización económica que protejan el empleo local y el comercio de cercanía.

Noticias relacionadas y más

La Tarjeta Regalo cuenta actualmente con una red de más de 400 establecimientos distribuidos por toda la geografía del Principado. Su carácter multisectorial es uno de sus mayores atractivos, ya que permite a los beneficiarios elegir entre una oferta que abarca desde moda, alimentación especializada y tecnología, hasta servicios de belleza, hogar, deporte o mascotas.

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