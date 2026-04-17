Lonja Gijón rula medio millón de kilos de bocarte en tres días en el inicio de la costera
La previsión es que la próxima semana la flota siga descargando anchoa en El Musel, donde ha quedado amarrada el fin de semana
Los precios de las subastas oscilaron entre los 2,5 y los 10 euros el kilo
La costera del bocarte, una de las campañas pesqueras con mayor incidencia en la lonja de El Musel en los últimos años, ha comenzado con buen pie esta semana, con la subasta en la rula gijonesa de cerca de medio millón de kilos de anchoa en tan solo tres días.
Las primeras descargas se produjeron el pasado miércoles, con 35.000 kilos rulados. Las cifras se dispararon el jueves y el viernes superando cada uno de los días ampliamente los 200.000 kilos. En concreto, 230.000 el jueves y 225.000 el viernes.
Los precios que se alcanzaron en las subastas oscilaron entre los 2,5 y los 10 euros el kilo de unas capturas descargadas mayoritariamente por pesqueros de la flota de Galicia, con más de 40 pesqueros arribando al puerto gijonés en las últimas jornadas.
Los barcos permanecerán amarrados en el muelle de Rendiello, en El Musel, durante el fin de semana, para volver a echarse a la mar el lunes. La previsión es que se sigan acumulando ventas en la rula gijonesa la semana que viene, de confirmarse la previsión de que la pesquería se mantenga próxima a la costa asturiana.
La flota de cerco que participa en la costera del bocarte va descargando siempre en puertos próximos a la zona en la que están faenando. El servicio que les ofrece la lonja gijonesa ha hecho que El Musel sea uno de los principales puertos de desembarco y subasta de sus capturas en el Cantábrico, cuando faenan frente a Asturias o en sus proximidades.
La mayor parte de las compras subastadas en El Musel en estos tres días las han efectuado conserveras, para la transformación del bocarte en anchoa, y también mayoristas de pescado. Las conserveras suelen pujar por los bocartes de mayor tamaño, los más cotizados para transformarlos en anchoa, mientras que los de menor tamaño suelen destinarse a la venta en fresco.
El auge del bocarte en la cancha de El Musel ha hecho que en varios de los últimos años esta campaña pesquera haya sido la que más ingresos reportó a Lonja Gijón, superando a la costera del bonito, que en la serie histórica había venido siendo siempre la más importante. Fue el caso de 2025, cuando los 5,03 millones de kilos de bocarte rulados en El Musel por un total de 13,33 millones de euros (a un precio medio de 2,65 euros el kilo), reportaron el 41,83% de los ingresos de la lonja gijonesa.
Récord en 2021
Aun así, la de 2025 no fue la costera del bocarte más abundante en la historia de la rula. Fue la segunda, superada por los 7,43 millones de kilos de anchoa rulados en conjunto en 15,40 millones de euros en 2021, año en el que gran parte de la costera se desarrolló a escasa milla de navegación de la costa de Gijón.
La extraordinaria costera del bocarte de 2025 contribuyó significativamente a que ese año, por primera vez en su historia, Lonja Gijón rulara más kilos de pescado y marisco de la lonja de Avilés, debido fundamentalmente a que también se produjeron abundantes descargas de bonito, xarda y bocarte.
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