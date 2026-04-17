Sea Eight destaca el papel de Gijón como "enclave estratégico" para el desarrollo de la acuicultura sostenible, en una jornada organizada por Asata

La Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (Asata) celebró este viernes en el Edificio Impulsa del Parque Científico y Tecnológico de Gijón, la jornada “Sea Value: la innovación sostenible del mar como factor competitivo”, un encuentro que reunió a empresas, profesionales y entidades para analizar el presente y los desafíos de la economía azul en Asturias, entre ellos la empresa Sea Eight que desarrolla un proyecto puntero de economía sostenible en El Musel, una planta de engorde de lenguado. Carlos Buján, director financiero de Sea Eight, puso en valor el papel de Gijón como "enclave estratégico" para el desarrollo de la acuicultura sostenible. La compañía, que ya cuenta con una planta operativa en El Musel, basa su modelo en tecnología de recirculación. “Nuestra producción se realiza con agua de mar y reutilizamos el 97% del agua que captamos”, explicó, destacando ese aspecto de sostenibilidad ambiental.

Durante su intervención, el representante de Sea Eight recordó además los planes de crecimiento de la empresa en Asturias, con una segunda fase actualmente en tramitación que contempla una inversión de alrededor de 55 millones de euros para ampliar su capacidad productiva en los próximos años.

Buján incidió también en el impacto del proyecto en el territorio, destacando la generación de empleo y la consolidación de Gijón dentro del mapa de la economía azul. “Estamos fomentando empleo local y la dirección del grupo se está instalando también en Gijón”, señaló.

Lenguados en uno de los tanques de engorde de El Musel. / ANGEL GONZALEZ

La sesión reunió a otros representantes de iniciativas de referencia en este ámbito, como la cooperativa gallega Ardora, especializada en consultoría y formación para proyectos innovadores azules.

Entre las principales conclusiones de la jornada destacó la necesidad de reforzar la cooperación entre agentes, impulsar la formación especializada y acelerar la incorporación de innovación tecnológica en un sector con un fuerte potencial de crecimiento vinculado al territorio.

En este sentido, Teresa Rivas, fundadora y socia-gerente de Ardora, defendió una visión amplia de la economía azul y señaló que “el reto a nivel global es la intercooperación”, subrayando que “la intercooperación siempre genera buenos frutos” y que es necesario mejorar la conexión entre los distintos agentes del sector.

Retos

El encuentro permitió además identificar retos clave como la falta de perfiles especializados, la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial o la adaptación de sectores tradicionales a un entorno cada vez más digital.

Asata recalca que con la celebración de "Sea Value", "refuerza su apuesta por impulsar espacios de colaboración entre empresas, conocimiento y economía social, contribuyendo a posicionar Asturias como un territorio de referencia en el desarrollo de la economía azul".