La escritura como refugio emocional: Mar de Niebla expone las creaciones literarias de personas con dificultades de salud mental o discapacitadas

María Martínez acudió en 2024 a Mar de Niebla tras recibir esa recomendación por parte de una psicóloga del centro de especialidades "Avelino González" de Pumarín, al que asistía debido a la depresión y la ansiedad que comenzó a padecer a raíz de los problemas que le causaba tener glaucoma desde los 30 años. Al conocer su caso, los profesionales de la fundación le invitaron a participar en su Club Social, el recurso de ocio y tiempo libre con el que cuentan para personas adultas con problemas de salud mental o discapacidad. Uno de los talleres que realizan en sus encuentros es la escritura creativa, cuyos resultados de 2025 serán expuestos desde el jueves en la biblioteca de La Camocha. "Va a ser muy especial ver ahí nuestros textos", reconoce Martínez.

Esta vecina de Pumarín es una de las personas que de lunes a viernes encuentra su vía de escape en las instalaciones de Mar de Niebla. Más allá de la escritura, disfrutan de talleres de radio, baile y manualidades y conocen museos y exposiciones. Esa posición como visitantes cambiará por completo desde el jueves con la inauguración de "Refugios de papel", la muestra que reunirá las creaciones literarias y las lecturas favoritas de quienes toman parte en el Club Social de Mar de Niebla. Esa inauguración, que dará comienzo a las 12.00 horas, será el plan perfecto para conmemorar el Día Internacional del Libro.

Ser los protagonistas de una exposición supone una gran ilusión para personas como María Martínez, quien espera que quienes acudan a la biblioteca de La Camocha se lleven un recuerdo bonito al leer las palabras que ella y sus compañeros volcaron sobre el papel a lo largo del año pasado y que han resumido en el libro "Relatos cluberos". "Queremos mostrar que estas personas sí son capaces de crear cosas muy válidas", argumenta Katia Gusano Rivera, técnica del Club Social, que remarca que "ellos ya se han dado cuenta de que tienen mucho que contar y que lo que dicen cuenta". Además de exponer esos textos, la muestra también ofrecerá un rincón de escritura creativa en el que los visitantes podrán aportar sus respectivos párrafos.

Al igual que el proyecto Eslabón y la Oficina de Derechos Sociales, el Club Social forma parte del área de Inclusión de la Fundación Mar de Niebla. Fue en el año 2012 cuando nació este proyecto que busca mejorar la calidad de vida y promover la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Alrededor de 60 personas pasan cada año por este servicio que ofrece la entidad. "Escribir nos sirve como desahogo y evasión", afirma María Martínez, quien agradece el apoyo que encontró en Mar de Niebla desde que acudió a su sede, ubicada en la calle Magallanes.

Entre los talleres de los que disfrutan, a Martínez le gustan especialmente los de escritura creativa, teatro y manualidades. "El de escritura me encanta para hacer mis propias poesías o escribir sobre salud mental o medioambiente", comenta esta gijonesa de 45 años.

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Para que el Club Social funcione de esta forma resulta clave la colaboración entre la coordinadora del proyecto, Irma Benito; la técnica, Katia Gusano, y las monitoras, Elena Benito y Ana Granados. "Tanto a nosotras como a ellos nos une la pasión por leer y escribir. Aquí tenemos nuestro sitio creativo y es muy importante poder lanzar lo que sentimos sobre un papel", culmina Katia Gusano, encantada con la puesta en marcha de la exposición "Refugios de papel".