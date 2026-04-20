La actual "banalidad del mal"

La expresión “banalidad del mal”, acuñada por Hannah Arendt tras asistir al juicio de Adolf Eichmann, sigue interpelándonos con una vigencia inquietante. Arendt no hablaba de monstruos excepcionales, sino de personas corrientes que, sin cuestionarse nada, participan en engranajes de violencia. El mal, venía a decir, no siempre nace del odio profundo, sino de la ausencia de pensamiento crítico, de la obediencia ciega, de la rutina que deshumaniza.

Aterrizar esta idea hoy exige mirar de frente el contexto global atravesado por guerras, desplazamientos forzados y una creciente normalización del sufrimiento ajeno. En un mundo hiperconectado, donde las imágenes de destrucción llegan en tiempo real, corremos el riesgo de acostumbrarnos. La repetición anestesia. La distancia digital convierte el horror en una secuencia más de la jornada. Y ahí, precisamente, se cuela la banalidad del mal: cuando dejamos de indignarnos, cuando aceptamos narrativas simplificadas, cuando reducimos vidas a cifras.

No se trata solo de quienes toman decisiones en los centros de poder. También interpela a quienes, desde la comodidad relativa, consumimos información sin detenernos a comprenderla, o reproducimos discursos que deshumanizan al otro. Cada vez que justificamos la violencia como inevitable, cada vez que miramos hacia otro lado ante la injusticia, contribuimos —aunque sea mínimamente— a ese entramado donde el mal se vuelve cotidiano.

Sin embargo, reconocer esta banalidad no implica resignación, sino responsabilidad. Frente a la inercia, cabe reivindicar el pensamiento crítico como acto ético. Preguntarnos qué hay detrás de cada conflicto, escuchar voces diversas, sostener la incomodidad de no simplificar. Y, sobre todo, recuperar la capacidad de empatía: recordar que detrás de cada titular hay historias, familias, vidas truncadas.

En contextos de guerra, esta reflexión es especialmente urgente. La deshumanización es siempre el primer paso para justificar la violencia. Por eso, resistir la banalidad del mal hoy pasa por no aceptar como “normal” lo que no debería serlo. Pasa por educar en valores, por construir comunidad, por exigir responsabilidades y por no renunciar a la dignidad del otro, incluso en los escenarios más adversos.

Quizá, como advertía Arendt, el mayor peligro no sea el mal radical, sino su apariencia trivial. Y quizá la mayor forma de resistencia sea algo tan aparentemente sencillo, y tan profundamente transformador, como pensar, sentir y actuar con conciencia.