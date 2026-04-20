La empresa que hace la obra de las torres de La Estrella y el administrador de la comunidad, creen que se podrá cobrar la subvención, aunque no lo garantizan

Los vecinos de las torres de La Estrella, en El Natahoyo, celebraron esta tarde una tensa junta general en la iglesia de Santa Olaya tras el expediente abierto por el Principado para revocar la subvención de 2,46 millones de euros para la rehabilitación de las fachadas y la cubierta de ambos edificios, al haberse excedido el plazo máximo para ejecutar las obras. En la reunión también se analizó la fórmula para financiar el pago de esa cantidad a la constructora mientras se alega para intentar cobrar la ayuda. La constructora y el administrador de la comunidad indicaron a los vecinos que creen que finalmente se podrá cobrar la ayuda, pero no lo garantizaron.

Esta explicación contrasta con la que se está dando desde fuentes de la Consejería de Vivienda del Principado, que hablan de "incumplimiento claro de las condiciones de la subvención" y consideran ante lo que está pasando que "aquí no hay un problema técnico ni jurídico complejo; hay un problema de gestión".

La asamblea comenzó con el vicepresidente saliente de la comunidad encarándose con el administrador de la misma, al considerar que no convocó a los vecinos cuando ya era conocedor en octubre de que la subvención se iba a revocar, algo que el administrador negó. El administrador y la empresa constructora respondieron a las preguntas de los vecinos, varios de los cuales expresaron su contrariedad y discrepancia ante lo que escuchaban.

El único punto del orden del día que requería de votación, la aprobación de la forma de pago al contratista del importe equivalente al de la subvención no llegó a aprobarse al requerir más información, según explicaron vecinos. El administrador les va a enviar una carta a cada uno ofreciéndoles pagar los 9.000 euros que les corresponden al contado, o suscribiendo un crédito bancario a diez años, con el primero de carencia.

La comunidad ha contratado a un bufete de abogados de Oviedo para que elaboren las alegaciones ante el Principado. La primera que ya formularon consistió en solicitar acceso al expediente, que se lo facilitaron este lunes. Ahora los abogados disponen de 15 días hábiles para presentar alegaciones complementarias. En caso de rechazo, queda la alternativa de interponer un recurso judicial.

Asistentes a la junta vecinal, momentos antes del inicio de la reunión. / ANGEL GONZALEZ

La subvención se concedió en octubre de 2023, con un plazo máximo de ejecución de dos años (tras una prórroga), que venció en octubre de 2025. Pese a ello, el administrador explicó a los vecinos que por la magnitud de la obra el Principado contaba con darle "un tratamiento especial" al ser consciente también de la complejidad de la tramitación, pero apuntando a los vecinos que entonces les transmitió que no era seguro "si el Principado iba a cumplir o no".

A finales de octubre o principios de noviembre del año pasado el Principado envió a dos arquitectos técnicos a inspeccionar las obras cuyo plazo de ejecución venció el pasado 19 de octubre.

El director general de la empresa constructora, que acudió acompañado por varios responsables de la obra y asesores jurídicos, apuntó que la subvención se solicitó en julio de 2021 y se aprobó 27 meses después lo que motivó una actualización del presupuesto que tuvo que ser aprobada por los vecinos. El contrato con los nuevos precios se firmó en mayo de 2024 y las obras comenzaron en septiembre de ese año.

Idae

El representante de la empresa se comprometió con los vecinos a acabar las obras antes del 30 de junio, tres meses antes de lo que figura en el contrato para "convencer" al Principado de que de la subvención para esa obra, del Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE), pudiendo también apelar al Idae, insituto del que manan esas subvenciones europeas gestionadas por el Principado. En ese sentido, anunció que volverán a acudir más operarios a la torre cuya fachada falta por acabar, después de que en las dos últimas semanas se hubiera reducido el número de trabajadores.

La empresa plantea cambiar el contrato con la comunidad, dado que en el inicial se indica que la compañía cobraría directamente del Principado la subvención, algo vinculado a la elección de la nueva fórmula de pago.

En la junta también se planteó incidir en que la obra en una de las dos torres sí se concluyó dentro del plazo que establecía el Principado. La empresa también respondió a los vecinos que la obra no se habría podido concluir en octubre con más personal. También apuntó como causa del retraso que en una de las dos torres apareció amianto no previsto en el proyecto. La empresa también explicó que la comunidad ya remitió escritos al Principado en diciembre de 2024 pidiendo que concedieran como fecha de fin de obra junio de 2026.

También se indicó que se decidió acometer la obra ante los expedientes municipales por el mal estado en el que estaban las fachadas.

Al cierre de esta edición, los vecinos seguían reunidos para renovar cargos. El presidente saliente de la comunidad se había negado a firmar un documento vinculado con este tema.

También hubo vecinos que mostraron su preocupación por la finalización, en enero 2027, de la obra en un patio que cuenta con otra subvención de 281.000 euros que podría perderse si no se cumple el plazo.