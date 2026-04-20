Las empresas de economía azul y el tejido asociativo se citan por Naval

El futuro parque empresarial vinculado a la economía azul que replicará el modelo del Parque Científico en los antiguos astilleros de Naval inicia, desde hoy, su proceso de participación ciudadana. El gobierno local se había comprometido a impulsar algún tipo de consulta pública para garantizar un proyecto de consenso y esa promesa se ha constituido a modo de "mesa de participación" con una primera convocatoria para esta tarde en el salón de recepciones del Ayuntamiento. Presidirá la jornada la alcaldesa, Carmen Moriyón, junto a la vicealcaldesa Ángela Pumariega y Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno y edil de Urbanismo. Acudirán como invitados para trasladar sus propuestas cerca de una veintena de asociaciones, sindicatos y entidades. La cita comenzará a las 18.00 horas.

A esta mesa, que recuerda al formato de un consejo social, están convocados también los portavoces municipales de todos los grupos municipales, así como el edil no adscrito Oliver Suárez. Del tejido asociativo, han recibido su invitación las entidades culturales de mayor calado en la ciudad: la Sociedad Cultural Gijonesa, el Ateneo Obrero, el Ateneo Jovellanos y Gesto. También las delegaciones sindicales con más presencia local, que son Comisiones Obreras, UGT y USO, han sido citadas a presentar hoy sus aportaciones sobre el proyecto si lo desean.

El tejido asociativo convocado hoy se completa con el sector vecinal. Podrán acudir hoy representantes de las dos federaciones del concejo, la de la zona urbana (FAV) y la rural "Les Caseríes", así como la asociación vecinal de El Natahoyo, cuya opinión se tiene especialmente en cuenta dado que será el barrio que acoja el parque de Naval Azul.

El resto de los invitados a la mesa participativa están vinculados ya directamente a la economía azul y a la empresa. Se espera esté representada la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y la Cámara de Comercio de Gijón, por ejemplo, pero también OPAsturias, que aglutina a los productores pesqueros de los puertos asturianos y, por lo tanto, puede aportar una visión más específica sobre la economía azul. Mismo motivo que ha llevado a enviar una invitación al equipo al frente de la Escuela Superior de Marina Civil.

Los futuros "vecinos" del parque empresarial se encargarán del resto. Han sido convocados responsables del Oceanográfico y del Acuario, que ya han defendido públicamente la idoneidad de la ubicación del polo económico. Además, se espera la participación de Luis Díaz, responsable de Gijón Impulsa, que es quien tendrá que canalizar en el futuro las peticiones de las empresas que quieran asentarse en el entorno. La lista de invitados la cierra la cátedra "Gijón Azul" de la Universidad de Oviedo.

La redacción del plan especial de Naval Azul está ya en marcha, pero su diseño al detalle está aún a tiempo de definirse en gran parte. En agosto del año pasado se adjudicó el trámite de redacción como tal y en octubre el proceso permitió contar con un primer borrador que ya se ha revisado con aportes de técnicos municipales. Después, ya el mes pasado, se dio inicio al trámite de consultas previas en el marco de la evaluación ambiental que debe superar el proyecto.

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Por ahora, para Naval se contempla dejar libre de edificios la zona de la lámina de agua para no afectar a la canalización del Pilón, que discurre soterrado en su desembocadura, y se reserva un espacio para un edificio singular junto al Acuario. Respecto a lo que se contemplaba en la ficha urbanística, además, se mueve al sur el vial de tráfico, que ahora discurriría por la fachada trasera del Revillagigedo en adelante.