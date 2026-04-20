La recta principal del Puerto de Gijón contará con un radar para evitar los excesos de velocidad de coches y camiones

La Autoridad Portuaria de Gijón va a colocar un radar de control de velocidad del tráfico rodado en el principal vial de El Musel, el que va desde la rotonda que hay a pocos metros del acceso al puerto por El Arbeyal, hasta el control B, que es el que se tiene que pasar para acceder a Ebhisa y a la ampliación, entre otros muelles.

El Puerto va a adoptar esta medida tras haber detectado que en esa recta cierto número de vehículos pesados y ligeros no respetan la señalización vertical que limita la velocidad, con el consiguiente riesgo de accidentes. En esa recta es relativamente frecuente que coches y camiones circulen a velocidades aparentemente superiores a los 50 kilómetros por hora establecidos como límite. Con el radar se podrá constatar si se producen esos excesos de velocidad y disuadir a los conductores de circular a un ritmo por encima del permitido.

La adquisición y puesta en servicio del radar ha sido licitada en 98.921 euros, IVA incluido y la empresa que resulte adjudicataria dispondrá de un plazo de ejecución del contrato de tres meses. El plazo de presentación de ofertas concluye el próximo 20 de mayo, a la una de la tarde.

El radar que se va a adquirir podrá medir la velocidad de varios vehículos al mismo tiempo y en seis carriles y estará comunicado con la sala de control del Puerto. Además de la puesta en servicio de este cinemómetro, el contrato también incluye la formación de los policías portuarios que se encargarán de la operación y mantenimiento del sistema.

El radar, que se colocará en un poste metálico, estará protegido por una cabina antivandálica homologada por la Dirección General de Tráfico, así como también estará homologado el propio radar, que además de estar conectado a la instalación eléctrica del Puerto, contará con un sistema específico de alimentación con baterías autónomas.