Sillas de ruedas, radiadores... el proyecto gijonés que va camino de triunfar en Bruselas gracias a la economía circular

Un pequeño contenedor que lograron convertir en un altavoz, un radiador que recuperó su actividad o numerosas sillas de ruedas eléctricas que iban a ser desechadas y que ahora serán destinadas a Cruz Roja. Son solo tres de los logros que han conseguido realizar la Escuela Revillagigedo y la Centro de Formación Profesional de Hostelería y Turismo a lo largo de este curso en el marco de su proyecto conjunto, "Desconectando el residuo, conectando jóvenes con la economía circular”. Tras ser elegidos por Cogersa, ese trabajo en equipo para frenar los residuos electrónicos y promocionar la economía circular optará a ser premiado en la categoría de Centro Educativo en la final de los Premios Europeos de Prevención de Residuos, que se celebrará en Bruselas a comienzos de junio.

Las comunidades educativas de estos centros gijoneses conocieron el pasado martes que se encontraban entre los cinco proyectos que representarían a Asturias en esa cita internacional. La suya había sido una de las 169 propuestas de entidades y familias de la región que fueron presentadas en la Semana Europea de la Prevención de Residuos que impulsa cada año Cogersa.

Tanto el alumnado como los docentes del Revillagigedo y la Escuela de Hostelería se encuentran de enhorabuena desde esa gala que acogió el Palacio de Exposiciones y Congresos (PEC) de Buenavista, el Calatrava. Para ellos, contar con la posibilidad de ser galardonados en Bruselas resulta un "enorme orgullo". "Estar entre los elegidos y ver la ilusión que tienen los chicos es satisfactorio, pero lo más importante es que se empapen de la cultura de la reutilización y que hayan conocido lo importante que es darle una segunda vida a unos residuos que son dañinos a nivel medioambiental", expresó ayer la jefa de estudios del Revillagigedo, Cristina Fernández.

"Una seña de identidad" en el centro

Por su parte, el responsable de Sostenibilidad y profesor de Soldadura y Calderería, Sergio Álvarez, puso el foco en que "este proyecto no va a finalizar cuando termine el curso, sino que queremos que pase a ser una seña de identidad del centro".

Los alumnos del centro de El Natahoyo que han trabajado en este proyecto han sido alrededor de 50 estudiantes de Electricidad. Sus tareas se centraron en reparar o desmontar para dar un nuevo uso los aparatos eléctricos que llegaban al Revillagigedo desde entidades como Emulsa, así como otros que llevaban ellos desde sus viviendas. "Es una forma de aprender muy interesante. Se agradece este tipo de opciones, que son muy diferentes a las que van guiadas por la teoría de los libros", agradeció Martín Granda, alumno de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, que agregó que "ojalá consigamos algún premio, pero lo más importante ha sido aprender tanto".

Para complementar esas acciones llevadas a cabo en las instalaciones del "Gedo", un grupo de alumnos de la Escuela de Hostelería ofreció una serie de charlas sobre la eficiencia energética en cocinas industriales. "Estamos muy comprometidos en lo que tiene que ver con reciclar, reparar y reutilizar. Entonces, el proyecto encajaba mucho con nuestra filosofía", apuntó el director del Centro Integrado de FP de Hostelería y Turismo, Roberto Suárez Malagón.

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Más allá de los elegidos en la categoría de centro educativo, Cogersa completó la lista de los proyectos que irán a estos premios europeos con la Asociación Cultural Mercado Artesano y Ecológico de Gijón, la familia gijonesa Criado Lameiro, la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Ribadesella y el grupo Talento Corporativo. Todos ellos comparten el reto común de combatir el aumento de residuos electrónicos a través del consumo responsable, la reutilización y la reparación. "No hay un planeta B, tenemos que encargarnos de cuidar lo que tenemos", remarcaron en el Revillagigedo y en la Escuela de Hostelería, los centros que representarán a la educación gijonesa en Bruselas.