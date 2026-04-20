La subvención millonaria a las torres de La Estrella, en Gijón, en peligro: estas son las razones

La subvención millonaria concedida en octubre de 2023 por el Principado a las dos torres de La Estrella para la rehabilitación de la fachada de esos dos edificios de El Natahoyo está en riesgo debido al incumplimiento del plazo máximo para ejecutar los trabajos. Fuentes de la Consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda, Urbanismo y Derechos Ciudadanos, que ha iniciado un expediente para revocar la ayuda de 2.467.100,48 euros a la comunidad de propietarios, señalan que "aquí no hay un problema técnico ni jurídico complejo; hay un problema de gestión".

Ambas torres suman 256 viviendas y en una de ellas ya se ha ejecutado la fachada, mientras que las obras continúan en la segunda. La revocación de la ayuda afecta a ambas torres, dado que forman una misma comunidad de propietarios. La comunidad ha presentado alegaciones ante el Principado para intentar que no les retiren esta subvención de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE.

La resolución de la concesión de la ayuda a esta comunidad de propietarios se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el 19 de octubre de 2023, dando un plazo de 18 meses para ejecutar la obra, lo que situaba la fecha límite en el 19 de abril de 2025. Posteriormente, a petición de la comunidad, la Consejería concedió una prórroga extraordinaria de seis meses, la máxima posible legalmente, para finalizar la obra. La nueva fecha límite pasó a ser así el 19 de octubre de 2025.

Pese a contar con la subvención aprobada desde octubre de 2023, las obras tardaron bastantes meses en iniciarse. La constructora ovetense que se encarga de estos trabajos publicó en sus redes sociales el 5 de febrero de 2025 una imagen de una de las torres acompañada del texto "comenzamos las obras de rehabilitación energética de las torres La Estrella en Gijón".

Fuentes de la Consejería señalan que son conocedores de que el contrato firmado entre la empresa constructora y la comunidad de propietarios "permite ejecutar las obras hasta septiembre de 2026, casi un año fuera del plazo permitido por la ayuda", matizando que ese dato no afecta al expediente administrativo. Lo que sí afecta es que los plazos máximos para ejecutar la obra están incumplidos, algo que "no es un matiz técnico, es un incumplimiento claro de las condiciones de la subvención".

Responsabilidades

Las fuentes citadas quieren dejar claro que la administración no ha cambiado reglas ni plazos, que concedió una prórroga cuando se le solicitó, que la fecha límite era conocida desde hace tiempo y figuraba por escrito y que, por lo tanto, el expediente para revocar la subvención por el incumplimiento de "los plazos que se aceptaron al recibir la ayuda" no obedece a una decisión arbitraria de la administración, sino a un hecho objetivo. "Si a los vecinos se les ha dicho que 'no había problema con los plazos' o que la situación actual es responsabilidad de la Administración, esa información es incorrecta", agregan. "A partir de aquí, cada vecino y vecina debe valorar con información veraz qué ha fallado y dónde están las responsabilidades", concluyen.

Los vecinos están convocados a una junta general extraordinaria a las seis de la tarde de hoy lunes, en la iglesia de Santa Olaya sobre el expediente de retirada de ayudas al que han alegado.